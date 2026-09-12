Estreno del final de 'Bleach: Thousand Year-Blood War' se atrasa un mes: ¿cuándo salen los capítulos 49 y 50?

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La recta final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' mantiene a los seguidores en vilo. El comité de producción anunció un ajuste en el calendario de emisión de los capítulos 49 y 50, una decisión tomada para asegurar que la calidad de la obra esté a la altura del esperado desenlace. La noticia llega en medio de una temporada que ha sabido sorprender con escenas inéditas supervisadas directamente por el mangaka Tite Kubo, lo que ha elevado la expectativa de los fans.

El anuncio se produce en un contexto de gran tensión: el episodio 48, que anticipaba la batalla entre los antagonistas Yhwach y Aizen, sufrió retrasos en varios países, especialmente en Latinoamérica, donde la emisión en Disney+ se demoró horas. Esa situación generó molestia en la comunidad, pero no ha disminuido el entusiasmo por el final de una de las sagas más emblemáticas del anime.

¿Cuándo salen los capítulos 49 y 50 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'?

El comité confirmó que el episodio 49 se transmitirá en TV Tokyo el 19 de octubre, mientras que su estreno en streaming será el 20 de octubre. El episodio 50, por su parte, llegará a la televisión japonesa el 26 de octubre, y estará disponible en plataformas digitales el 27 de octubre. Estos ajustes buscan dar más tiempo al equipo creativo para pulir detalles de animación y narrativa en el tramo final.

Durante las semanas previas, además, TV Tokyo emitirá el especial titulado 'BLEACH: TYBW - Selección del Clímax', programado para los días 19 y 26 de septiembre, así como el 5 y 12 de octubre. Este bloque servirá como repaso de momentos clave antes de la despedida de Ichigo Kurosaki y sus amigos.

¿Qué pasó con el capítulo 48 de 'Bleach: TYBW'?

El retraso del capítulo 48 fue particularmente sensible, pues miles de fans esperaban ver el enfrentamiento entre los antagonistas más poderosos de la saga: Yhwach y Aizen. Además, había mucha emoción en torno a conocer si el excapitán del Quinto Escuadrón del Gotei 13 liberaría su bankai, un momento que Tite Kubo nunca incluyó en el manga, pero que muchos soñaban con que pudiera concretarse en la animación a cargo de Pierrot Films.

La demora en la emisión internacional, con reportes de varias horas de diferencia en Latinoamérica, provocó críticas hacia Disney+, plataforma de streaming encargada de la distribución. Sin embargo, el desarrollo narrativo mantuvo la conversación activa en redes sociales y la polémica no opacó el estreno.

Con los ajustes ya confirmados, la comunidad de 'Bleach' se alista para un desenlace que promete ser histórico. El cierre de 'Thousand-Year Blood War' no solo pondrá fin a una saga, sino que representará la culminación de un recorrido que acompañó a generaciones de seguidores, quienes crecieron viendo a Ichigo Kurosaki, Orihime Inoue, Rukia Kuchiki, Ishida Uryu, Sado Yasutora, Renji Abarai y sus aliados en sus combates contra enemigos cada vez más poderosos, incluidos los Sternritter en este último tramo. Tras años de batallas y giros narrativos, la cuenta regresiva hacia el clímax ya está en marcha, y todo apunta a que el desenlace será tan épico como el legado que 'Bleach' deja en la historia del anime.