HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Lista completa de nominados a los Emmy 2026: ‘The Pitt’ y ‘Hacks’ encabezan los premios a lo mejor de la TV estadounidense

La Academia de Televisión anunció a los nominados de los Premios Emmy 2026, edición que premiará a las mejores series, programas y actuaciones de la televisión estadounidense.

Los Premios Emmy 2026 se celebrarán en el mes de septiembre. Foto: Instagram.
Los Premios Emmy 2026 se celebrarán en el mes de septiembre. Foto: Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Academia de Televisión presentó a los nominados de la edición 78.ª de los Premios Emmy, que distinguirán a las mejores producciones y actuaciones de la televisión estadounidense en 2026.

El anuncio se realizó mediante una transmisión especial en YouTube, en la que participaron los actores Liza Colón-Zayas, ganadora del Emmy por 'The Bear', y Jeff Hiller, protagonista de 'Somebody Somewhere', quienes presentaron la lista oficial de candidaturas.

PUEDES VER: El récord de 'Hacks', la comedia más nominada en los Emmy

lr.pe

¿Cuándo serán los Premios Emmy 2026?

La edición 78.ª de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se premiará a las mejores series, programas y actuaciones de la televisión estadounidense. La gala será conducida por Mariska Hargitay, quien hará historia al convertirse en la primera mujer en presentar la ceremonia en 15 años.

Antes del evento principal, los Creative Arts Emmy Awards se realizarán los días 5 y 6 de septiembre. En estas ceremonias se reconocerá el trabajo técnico y artístico detrás de las producciones, como dirección, edición, fotografía, diseño de producción, vestuario y efectos visuales, entre otras categorías.

PUEDES VER: Peruana triunfa en el extranjero y gana un Emmy por la edición del documental 'The Strike'

lr.pe

Lista completa de nominados a los Emmy 2026

Con 25 nominaciones, The Pitt se convirtió en la producción más nominada de los Emmy 2026 y en el drama con mayor presencia en esta edición. Del total de candidaturas, 17 corresponden a categorías principales y ocho a apartados técnicos, entre ellos casting, cinematografía, diseño de producción, edición, sonido, maquillaje contemporáneo y diseño de vestuario.

Muy cerca figura Hacks, que obtuvo 24 nominaciones y se posicionó como la comedia más reconocida del año. Completan el grupo de producciones más destacadas Widow's Bay, con 19 candidaturas; Pluribus, con 18; y Beef, que encabezó la categoría de series limitadas con 16 menciones.

Aquí te presentamos la lista completa de nominados a los Emmy 2026.

Mejor serie de drama

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends & Neighbors

Mejor actriz en serie de drama

  • Carrie Coon (The Gilded Age)
  • Chase Infiniti (The Testaments)
  • Keri Russell (The Diplomat)
  • Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Zendaya (Euphoria)

Mejor actor en serie de drama

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Rufus Sewell (The Diplomat)
  • Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz de reparto en drama

  • Taylor Dearden (The Pitt)
  • Fiona Dourif (The Pitt)
  • Allison Janney (The Diplomat)
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Sepideh Moafi (The Pitt)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actor de reparto en drama

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Shawn Hatosy (The Pitt)
  • Gerran Howell (The Pitt)
  • Jack Lowden (Slow Horses)
  • Tom Pelphrey (Task)
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actor invitado en drama

  • Colman Domingo (Euphoria)
  • Ernest Harden Jr. (The Pitt)
  • Jeff Hiller (Pluribus)
  • Jeff Kober (The Pitt)
  • Jonathan Pryce (Slow Horses)
  • Bradley Whitford (The Diplomat)

Mejor actriz invitada en drama

  • Brittany Allen (The Pitt)
  • Tal Anderson (The Pitt)
  • Tina Ivlev (The Pitt)
  • Miriam Shor (Pluribus)
  • Merritt Wever (The Gilded Age)
  • Shailene Woodley (Paradise)

Mejor dirección en drama

  • The Gilded Age
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Task

Mejor guion en drama

  • The Diplomat
  • The Pitt (Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill)
  • The Pitt (Valerie Chu)
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Task

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El récord de 'Hacks', la comedia más nominada en los Emmy

El récord de 'Hacks', la comedia más nominada en los Emmy

LEER MÁS
Peruana triunfa en el extranjero y gana un Emmy por la edición del documental 'The Strike'

Peruana triunfa en el extranjero y gana un Emmy por la edición del documental 'The Strike'

LEER MÁS
Laëtitia Hollard sobre 'The Pitt': "Desmitifica el sistema de salud porque retrata un entorno caótico y agotador"

Laëtitia Hollard sobre 'The Pitt': "Desmitifica el sistema de salud porque retrata un entorno caótico y agotador"

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

LEER MÁS
¿'No tengo miedo' basada en hechos reales? Conoce el reparto oficial y todo sobre la serie mexicana de Netflix que revive el Mundial México 86

¿'No tengo miedo' basada en hechos reales? Conoce el reparto oficial y todo sobre la serie mexicana de Netflix que revive el Mundial México 86

LEER MÁS
Netflix modo San Valentín: 5 películas hot para una noche erótica con tu pareja [VIDEO]

Netflix modo San Valentín: 5 películas hot para una noche erótica con tu pareja [VIDEO]

LEER MÁS
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
Margot Robbie tenía 14 años cuando obtuvo este 'ilegal' trabajo: ¡Ni Barbie se atrevió a tanto!

Margot Robbie tenía 14 años cuando obtuvo este 'ilegal' trabajo: ¡Ni Barbie se atrevió a tanto!

LEER MÁS
Las 5 películas eróticas más polémicas del cine peruano: ¿qué actrices y actores salen?

Las 5 películas eróticas más polémicas del cine peruano: ¿qué actrices y actores salen?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025