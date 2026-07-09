Lista completa de nominados a los Emmy 2026: ‘The Pitt’ y ‘Hacks’ encabezan los premios a lo mejor de la TV estadounidense
La Academia de Televisión anunció a los nominados de los Premios Emmy 2026, edición que premiará a las mejores series, programas y actuaciones de la televisión estadounidense.
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La Academia de Televisión presentó a los nominados de la edición 78.ª de los Premios Emmy, que distinguirán a las mejores producciones y actuaciones de la televisión estadounidense en 2026.
El anuncio se realizó mediante una transmisión especial en YouTube, en la que participaron los actores Liza Colón-Zayas, ganadora del Emmy por 'The Bear', y Jeff Hiller, protagonista de 'Somebody Somewhere', quienes presentaron la lista oficial de candidaturas.
¿Cuándo serán los Premios Emmy 2026?
La edición 78.ª de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se premiará a las mejores series, programas y actuaciones de la televisión estadounidense. La gala será conducida por Mariska Hargitay, quien hará historia al convertirse en la primera mujer en presentar la ceremonia en 15 años.
Antes del evento principal, los Creative Arts Emmy Awards se realizarán los días 5 y 6 de septiembre. En estas ceremonias se reconocerá el trabajo técnico y artístico detrás de las producciones, como dirección, edición, fotografía, diseño de producción, vestuario y efectos visuales, entre otras categorías.
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Lista completa de nominados a los Emmy 2026
Con 25 nominaciones, The Pitt se convirtió en la producción más nominada de los Emmy 2026 y en el drama con mayor presencia en esta edición. Del total de candidaturas, 17 corresponden a categorías principales y ocho a apartados técnicos, entre ellos casting, cinematografía, diseño de producción, edición, sonido, maquillaje contemporáneo y diseño de vestuario.
Muy cerca figura Hacks, que obtuvo 24 nominaciones y se posicionó como la comedia más reconocida del año. Completan el grupo de producciones más destacadas Widow's Bay, con 19 candidaturas; Pluribus, con 18; y Beef, que encabezó la categoría de series limitadas con 16 menciones.
Aquí te presentamos la lista completa de nominados a los Emmy 2026.
Mejor serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Mejor actriz en serie de drama
- Carrie Coon (The Gilded Age)
- Chase Infiniti (The Testaments)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Zendaya (Euphoria)
Mejor actor en serie de drama
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (The Diplomat)
- Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz de reparto en drama
- Taylor Dearden (The Pitt)
- Fiona Dourif (The Pitt)
- Allison Janney (The Diplomat)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Sepideh Moafi (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Mejor actor de reparto en drama
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Mejor actor invitado en drama
- Colman Domingo (Euphoria)
- Ernest Harden Jr. (The Pitt)
- Jeff Hiller (Pluribus)
- Jeff Kober (The Pitt)
- Jonathan Pryce (Slow Horses)
- Bradley Whitford (The Diplomat)
Mejor actriz invitada en drama
- Brittany Allen (The Pitt)
- Tal Anderson (The Pitt)
- Tina Ivlev (The Pitt)
- Miriam Shor (Pluribus)
- Merritt Wever (The Gilded Age)
- Shailene Woodley (Paradise)
Mejor dirección en drama
- The Gilded Age
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Task
Mejor guion en drama
- The Diplomat
- The Pitt (Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill)
- The Pitt (Valerie Chu)
- Pluribus
- Slow Horses
- Task