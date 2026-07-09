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‘La casa del Dragón’ temporada 3 episodio 4: fecha, hora de estreno y dónde ver online la serie de HBO Max

El episodio 4 de 'House of the Dragon' temporada 3 llegará con nuevos enfrentamientos en la Danza de los Dragones. Conoce la fecha, el horario de estreno y dónde ver online el nuevo capítulo de la exitosa serie de HBO Max.

'La casa del dragón' temporada 3 es la serie más esperada del año en HBO Max. Foto: Instagram.
'La casa del dragón' temporada 3 es la serie más esperada del año en HBO Max. Foto: Instagram.
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'La casa del dragón' sigue avanzando con su tercera temporada y este domingo 12 de julio estrenará el episodio 4 a través de HBO Max. La guerra entre los Targaryen continúa escalando con nuevos conflictos que marcarán el destino de la Danza de los Dragones, luego de los impactantes acontecimientos vistos en los primeros capítulos.

Además de mantener el interés de los seguidores, la nueva temporada ha recibido una sólida respuesta de la crítica. En Metacritic registra 76 puntos sobre 100, una calificación considerada "generalmente favorable", mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un 94% de aprobación, lo que la convierte en la entrega mejor valorada de la serie hasta la fecha.

PUEDES VER: 'La casa del dragón' temporada 3, capítulo 3: horario de estreno y dónde ver online el nuevo episodio en HBO Max

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¿A qué hora sale el episodio 4 de 'La casa del dragón' temporada 3?

Te presentamos el horario de estreno del episodio 4 de 'La casa del dragón' temporada 3 en cada país de Latinoamérica.

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8.00 p. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.00 p. m.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. del lunes 13 de julio.
  • Estados Unidos:
  • Costa Este (ET): 9.00 p. m.
  • Centro (CT): 8.00 p. m.
  • Montaña (MT): 7.00 p. m.
  • Costa Oeste (PT): 6.00 p. m.

PUEDES VER: 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 2: ¿cuándo y a qué hora se estrena el segundo episodio de 'House of the Dragon'?

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¿Qué habrá en el episodio 4 de 'La casa del dragón' temporada 3?

El avance del episodio 4 anticipa un nuevo giro en la guerra por el Trono de Hierro. Tras la toma de Tumbleton por parte del ejército Verde, Rhaenyra empieza a desconfiar de las verdaderas intenciones de Ormund Hightower y enfrenta un difícil dilema. “Él me desafía a hacer arder una sede que izó mi estandarte”, afirma la reina en el adelanto.

Mientras tanto, Aegon II y Larys Strong permanecen ocultos entre la población para evitar ser capturados. En King's Landing, la escasez de recursos comienza a agravarse y el destino del príncipe Aemond sigue siendo un misterio.

¿Dónde ver online el episodio 4 de 'La casa del dragón' temporada 3?

Los nuevos episodios de la tercera temporada de 'La casa del dragón' pueden verse únicamente a través de HBO Max, plataforma que estrena un capítulo cada domingo al mismo tiempo que en Estados Unidos.

El servicio de streaming también cuenta con el catálogo completo del universo de Juego de tronos, incluidas las dos primeras temporadas de La casa del dragón, las ocho temporadas de la serie original y el spin-off El caballero de los siete reinos.

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