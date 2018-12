Netflix: 'Black Mirror' tendría nueva película inspirada a uno de sus capítulos

¡Black Mirror está de regreso! Con una popularidad que crece con el tiempo, la serie de Netflix anunció hace algún tiempo a través de su cuenta de Twitter la fecha oficial en la que la quinta y última temporada estará disponible en la plataforma para felicidad de sus televidentes en todo el mundo.

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuántos capítulos tendrá, ni el tiempo de duración de cada episodio, pero sin lugar a dudas la sola noticia de su estreno ha puesto de buen humor a sus seguidores, quienes ya se preparan para conocer las nuevas e intrigantes historias de la trama tecnológica este 28 de diciembre del 2018. Sin embargo, algo que ha sorprendido es la posibilidad de que se estrene una película inspirada en uno de sus capítulos para antes de fin de año.

Existe una gran posibilidad de que Netflix nos sorprenda por Navidad, pues, aunque muchos no lo crean, podría estrenarse la primera película de la serie. Hace poco, la plataforma digital publicó accidentalmente la fecha de estreno de la nueva temporada, además de esto, se hizo saber la posibilidad de que existe una película dentro del universo de la serie. El nombre de la película sería 'Bandersnatch', y podría estrenarse previo al lanzamiento de la quinta temporada.

Esta posibilidad va tomando fuerza debido a que a inicios de esta semana, un usuario de Reddit encontró que 'Bandersnatch' tiene una propia página con el sello 'A Netflix film', además, dice claramente "This movie is...", la pequeña sinopsis 'Be Right Back' nos remonta al episodio homónimo de la segunda temporada en el cual una mujer encuentra una nueva forma de convivir con su esposo fallecido a través de la reproducción de sus memorias gracias a la inteligencia artificial.

Entonces, sería esta la primera oportunidad en la que Black Mirror nos presente una película, a pesar de que la serie ya ha conseguido diferentes premios. Solo nos queda esperar.