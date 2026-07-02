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'Baywatch' regresa: presentan el teaser oficial de la nueva serie y revelan su fecha de estreno

El regreso de Baywatch ya es oficial y viene con una nueva generación de salvavidas. La serie revive el universo de la icónica producción con Hobie Buchannon como protagonista.

Baywacth es una de las series más recordadas por los usuarios. Foto: Fox.
Baywacth es una de las series más recordadas por los usuarios. Foto: Fox.
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Después de años fuera de pantalla, Baywatch vuelve a la televisión con una nueva versión que ya empieza a generar expectativa. Fox lanzó el miércoles 1 de julio el primer teaser oficial del reboot, un breve adelanto de 15 segundos que marca el regreso de los salvavidas más famosos de la TV.

El avance también confirma la fecha de estreno: la serie llegará en enero de 2027 y se emitirá por Disney+.

Esta nueva producción retomará el universo del clásico de los años noventa, pero con una historia centrada en Hobie Buchannon, hijo de Mitch Buchannon, el recordado personaje interpretado por David Hasselhoff en la versión original.

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¿Qué nos presenta el primer teaser de Baywatch?

El primer adelanto de la nueva etapa de Baywatch ya dejó ver parte de lo que traerá esta versión renovada de la icónica serie.

En las imágenes, Hobie Buchannon, interpretado por Stephen Amell, aparece corriendo por la playa junto a Charlie Vale (Jessica Belkin) y Luke (Noah Beck), combinando entrenamientos con simulacros de rescate en plena arena.

Otra de las escenas muestra a Nat (Hassie Harrison) marcando el tono de la serie con una frase directa: “Best job in the world” (“El mejor trabajo del mundo”), antes de cerrar con el equipo compartiendo un momento distendido en un bar.

Aunque breve, el teaser apuesta por revivir la esencia clásica de la franquicia: acción en la playa, rescates, entrenamiento físico y el ambiente veraniego que convirtió a Baywatch en un fenómeno televisivo global.

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¿De qué tratará la nueva serie de Baywatch?

La historia de Baywatch vuelve a ponerse en marcha con una nueva mirada que retoma el universo de la serie original, pero adaptado a una generación distinta.

En esta versión, Stephen Amell da vida a Hobie Buchannon, quien asume el rol de capitán de Baywatch y carga con la responsabilidad de mantener vivo el legado de su padre, Mitch Buchannon. A su lado también aparece su hija, Charlie Vale, que inicia su propio camino dentro del equipo de salvavidas.

El reboot apuesta por mezclar la nostalgia del clásico de 1989 con nuevas tramas centradas en relaciones familiares, desafíos personales y misiones de rescate en las playas de California.

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