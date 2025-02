El mundo del cine lamenta la partida del querido actor Peter Jason, quien falleció a los 80 años, dejando un legado imborrable en la industria. Con una carrera marcada por su participación en títulos icónicos como 'Karate Kid' y 'Jurassic World', su talento conquistó a generaciones de espectadores. La noticia de su fallecimiento fue anunciada en redes sociales por el reconocido cineasta John Carpenter, con quien no solo colaboró en múltiples proyectos, sino que también mantuvo una estrecha amistad.

Numerosos internautas han expresado su pesar y rendido homenaje a Peter Jason, destacando su prolífica trayectoria en el cine y la televisión.

Muere Peter Jason, actor de 'Karate Kid' a los 80 años

El director John Carpenter fue el encargado de anunciar el fallecimiento de Peter Jason. A través de su cuenta en X, el jueves 20 de febrero, el cineasta expresó su profunda tristeza por esta despedida. "Peter Jason, uno de los grandes actores de reparto del cine, ha muerto. Su primera película fue 'Río Lobo', de Howard Hawks. Era un gran amigo y lo echaré mucho de menos", escribió Carpenter.

No se han compartido mayores detalles sobre el deceso del actor de 'Karate Kid', quien dejó de existir a la edad de 80 años.

Peter Jason falleció a los 80 años. Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic

¿Quién fue Peter Jason, actor de 'Karate Kid'?

Peter Jason nació el 22 de julio de 1944 en Hollywood, California. Desde joven mostró interés por la actuación, lo que lo llevó a estudiar en el prestigioso instituto de arte dramático en la Universidad Occidental de Los Ángeles. Su debut en el cine se dio en los 70, y con el tiempo se consolidó como un actor de reparto versátil, participando en una gran variedad de películas y series. Su carrera estuvo marcada por colaboraciones con directores icónicos como John Carpenter.

A lo largo de más de cinco décadas, Peter Jason dejó huella en la industria con papeles en películas como '48 Hrs.' (1982), 'The Karate Kid' (1984), 'Arachnophobia' (1990) y 'Jurassic World' (2015), además de destacarse en series como 'Deadwood' y 'Nash Bridges'. Su talento y profesionalismo lo convirtieron en un rostro familiar en Hollywood, siendo reconocido por su capacidad para dar vida a personajes secundarios memorables.

Peter Jason: su amistad y colaboración con John Carpenter

Peter Jason y John Carpenter construyeron una sólida amistad a lo largo de los años, reflejada en múltiples colaboraciones cinematográficas. Su primera película juntos fue 'Prince of Darkness' (1987), seguida de títulos icónicos como 'They Live' (1988), 'In the Mouth of Madness' (1994) y 'Escape from L.A.' (1996). Jason se convirtió en un actor recurrente en el cine de Carpenter, aportando su versatilidad a distintos roles.

Más allá del trabajo, su relación trascendió lo profesional. Carpenter lo recordó como un gran amigo y figura clave en su filmografía, expresando su tristeza por su fallecimiento y destacando su legado en la industria.