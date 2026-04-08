'Rooster': Steve Carell en una serie sobre la paternidad

En Rooster, Steve Carell es Greg Russo, un autor de novelas con éxito comercial que ha sido invitado a dar una charla en la universidad donde enseña su hija. Aunque es admirado por el excéntrico rector, al escritor no le va tan bien en su reunión y algunos estudiantes lo señalan, sobre todo, por los tintes machistas de sus obras.

Pero Greg no se formó en una universidad y no ha llegado al campus estudiantil para defenderse ni para aceptar un cargo, sino para reencontrarse con su hija, quien está en un dramático proceso de separación. Desde el primer episodio de la nueva comedia de HBO, vemos sus intentos por convertirse en el héroe de la historia de Katie (Charly Clive).

“Una de las cosas que me encantó del piloto fue que se sentía muy vivido. Cuando Charly y yo nos conocimos, quiero decir, fue nuestra primera lectura de mesa. Supe al instante en Zoom que ella era la indicada para interpretar a mi hija”, comenta Steve Carell en la conferencia organizada por HBO. “Era tan, tan, tan cálida y tan buena actriz y escuchaba, quería explorar. Pero todos los actores resultaron ser de la misma manera. No sabes cómo va a ser la energía, no sabes cómo va a ser cada uno de ellos como personas. Pero había una amabilidad y generosidad tan generalizadas. Honestamente, me recuerda a mi experiencia en The Office en ese sentido, que era un elenco donde ningún componente era más importante que otro. Éramos un conjunto y compartíamos”.

La serie tiene 10 episodios y nos muestra la vida universitaria navegando por la sátira. Katie es una profesora de Arte y acaba de terminar su relación con un profesor que se vinculó con una alumna. En medio de los intentos de Greg de entender qué pasó, dará consejos y habrá desde discusiones que se filtran en una entrevista virtual con cámara encendida hasta un incendio.

“Intentas pintar los detalles de tu personaje tanto como puedas en el momento. Obtener una especie de base de quién va a ser esta persona y luego, como, lanzarte al viaje”, agrega el actor y resalta la química en el elenco. “Nunca se sabe cómo va a resultar. Puedes tener todos los mejores elementos: un guion excelente, todo genial y aun así no lo sabes. A nadie le importa si los actores se divirtieron o no, francamente. Pero había una sensación de alegría, y eso lo era todo. Y si resulta ser una gran serie, mejor aún”.

“No es una caricatura”

Steve Carell brilla en el papel de Greg Russo en una serie que aborda “lo que significa ser padre”, pero también logra transmitir ciertos conflictos del escritor que estuvo casado con la mejor alumna de esa universidad cuyo nombre figura en el campus. “No quería que fuera un personaje de Walter Mitty. No quería que fuera una especie de holgazán que carece de todo lo que Rooster tiene. Es un tipo bastante seguro de sí mismo. No es una caricatura. Él es alguien que tiene sentido del humor, tiene autoconciencia, y una mujer que es una fuerza de la naturaleza increíblemente competente se casa con él. Así que tiene que haber algo en él que la atraiga a eso”, señala.

Con una carrera de décadas en el cine y la televisión tanto en superproducciones como en cintas independientes como Pequeña Miss Sunshine, el actor de 63 años comenta que esta serie ha sido una de sus experiencias más gratificantes. Sobre su personaje agrega: “Es como todos los diferentes pequeños matices de quién es esta persona, tal vez quiere llegar a ser, tal vez en última instancia no o quiere exactamente lo que cree que quiere. Fue algo divertido de explorar. Y por supuesto, la relación con su hija, que no es exactamente mi relación con mi hija, pero puedo sacar provecho de eso porque, tengo experiencia”.