20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Cine y series

Idris Elba: el regreso de 'Hijack'

Apple TV estrenó la segunda temporada que se traslada a Alemania. El actor nominado al Emmy y el director Jim Field Smith hablaron de la producción.

Idris Elba en escena.
Idris Elba en escena. | Apple TV.

Sam Nelson, un negociador comercial, se convirtió en héroe cuando viajaba a Londres y los pasajeros del vuelo 29 de Kingdom fueron secuestrados.  Ahora, Hijack, que había sido pensada como una miniserie, se traslada a un tren en Berlín. 

“Para repetir la serie y traer de vuelta a Sam, queríamos encontrar una manera de empezar de cero y explorar el personaje desde una perspectiva aún más desafiante”, declaró el director Jim Field Smith en una conferencia organizada por Apple TV en la que participó La República. “Yo era un poco estricto al decir que tendría que ser un medio de transporte. Y, de hecho, ese es en parte el éxito de la serie: que es una sociedad claustrofóbica, una especie de microcosmos”.

El protagonista y productor, Idris Elba, está al lado del director inglés y habló acerca de interpretar a un personaje que, esta vez, tendrá que buscar soluciones mientras se desplaza a toda velocidad y bajo la amenaza de un grupo terrorista. “Se trata de encerrar a Sam Nelson en una caja de rompecabezas con un montón de gente y ver cómo resuelve un problema”, comenta. “Definitivamente, hubo conversaciones muy tempranas sobre por qué volvemos y qué queremos ver. Una vez que lo entendimos, se habló mucho sobre su aspecto físico y cómo se sentiría”.

Para el actor, la vida de Sam Nelson es diferente en esta temporada. “Estuve examinando la respuesta al trauma, lo que les sucede a los hombres, especialmente en estos casos. Y hubo algunos efectos secundarios extraños que no exploramos a fondo porque no es necesario, pero estaban muy presentes. Creo que los elementos fundamentales que lo hacían tan buen negociador se han desmoronado”.

Con Hijack no nos presentan a un típico héroe de acción. “Habría sido tan fácil simplemente armarlo en algún momento”, comenta el director. Idris Elba describe a su personaje como alguien frágil y cerebral. “No está hecho para ser un maestro de kung-fu. Piensa con rapidez y tiene mucho coraje”, dice Field.

En Berlín

Cambiar de país como de tácticas de negociación era una necesidad para la trama, comenta el creador de la serie. “Una de las razones por las que la elegimos fue que, de niño, viví en Berlín entre 1989 y 1991. Resultó ser una época muy formativa para la ciudad. Viví mucho en Alemania y siento un gran cariño por el país y su gente”.

Jim Field Smith comenta que investigó si Alemania negociaría o no con terroristas ante una situación como la que desarrolla la serie.  “Como saben, es un país que ha pasado por mucho. Es un pueblo increíblemente resiliente e ingenioso. Pero también, como cada país, tiene sus particularidades culturales que hacen que reaccione de forma diferente ante una situación”.

En cuanto a ambientar el secuestro en un tren, considera que tenía “un mundo de posibilidades” debido a la historia de la ciudad. “Está llena de secretos. Ha experimentado muchos cambios. El sistema de metro, cuando la ciudad estaba dividida, atravesaba ambos lados de la línea divisoria. Y eso ha significado, por ejemplo, estaciones abandonadas o estaciones fantasma en la red. La idea de que Sam pudiera perderse física y emocionalmente bajo esta ciudad nos pareció muy poderosa. Quería que Sam estuviera inmerso en su propio mundo, que no hablara el idioma, que no tuviera amigos a su alrededor, que no pudiera contactar con nadie”.

 Hijack le valió una nominación al Emmy al protagonista. Elba es también productor de la serie y añadió que hubo un punto de inflexión en su carrera. “No fue el encuentro con alguien en específico, fue el fallecimiento de alguien: mi padre. En el último momento, me dijo algunas cosas que me pusieron la vida en perspectiva. Compartió cosas que desearía haber hecho y visto. Y sabía que estaba a punto de irse y dijo algo que me inspiró a aprovechar cada momento y no entrar en categorías de ‘es un trabajo de actor’. Es algo real. Son momentos de la vida en los que te esfuerzas, ya sea horneando un pastel o haciendo una película. Solo esfuérzate, hermano. ¡Hazlo! Y realmente he cambiado mi vida”.

