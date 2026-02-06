Super Bowl 2026: tráilers de ‘Toy Story 5’, ‘Scream 7’, ‘Minions 3’, ‘Michael’ y más que se verán durante el juego

El Super Bowl 2026 se celebrará este domingo 8 de febrero y, además de ser uno de los eventos deportivos más vistos del año, volverá a convertirse en una vitrina clave para la industria cinematográfica. Como es tradición, millones de espectadores en todo el mundo no solo estarán atentos al juego, sino también a los esperados avances de grandes producciones de Hollywood.

El año pasado, el evento sorprendió con el estreno de tráilers de alto impacto de películas muy anticipadas, consolidando al Super Bowl como el escenario ideal para presentar adelantos exclusivos. En esta edición, los principales estudios volverán a apostar por el evento para mostrar imágenes inéditas de sus próximos estrenos.

Tráilers de películas que se verán en el Super Bowl 2026

Durante el Super Bowl 2026 se espera la emisión de tráilers de varias películas que llegarán a los cines en los próximos meses. Entre los títulos más destacados figura The Mandalorian and Grogu, la primera película de Star Wars centrada en estos populares personajes, que marcará su debut en la pantalla grande. También se anticipa un nuevo avance de Toy Story 5, una de las apuestas fuertes de Pixar para el próximo año.

Otros estudios aprovecharán la enorme audiencia del evento para presentar adelantos de Scream 7, Minions 3 y Michael, la biopic basada en la vida de Michael Jackson. Estos avances forman parte de la estrategia de promoción de grandes franquicias y producciones que buscan captar la atención del público desde uno de los espacios publicitarios más costosos y vistos del mundo.

¿Se estrenarán tráilers de Avengers en el Super Bowl?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que nuevas películas del Universo Marvel, como Avengers Doomsday, o producciones de DC Studios, como Supergirl, vayan a presentar tráilers durante el Super Bowl 2026. Aunque los rumores suelen intensificarse en la previa del evento, los estudios no han anunciado avances de estos títulos dentro de su programación publicitaria.

Por ahora, la expectativa se mantiene en las películas ya anunciadas, mientras los fanáticos deberán esperar comunicados oficiales para saber si Marvel o DC sorprenderán con algún adelanto de último momento durante la transmisión del juego.