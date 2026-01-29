Premios Platino 2026: Perú está en la preselección a Mejor película

El cine peruano logra varias precandidaturas a los Premios Platino Xcaret 2026. Con películas como Cuadrilátero, El corazón del lobo y Zafari, Perú podría ingresar en categorías clave como Mejor película iberoamericana de ficción.

“Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para alzarse con los galardones en la gala”, señalan sobre la ceremonia de mayo en México.

El corazón del lobo (Francisco Lombardi), ha sido preseleccionada en 14 categorías, y Cuadrilátero (Daniel Rodríguez Risco), en 10. “Cuadrilátero es una película peruana diferente y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. No se han visto anteriormente producciones con un guion e historias similares en nuestro país”, dijo el director tras el estreno en salas nacionales. La cinta fue la precandidata de Perú al Goya 2026.

Otra película que ya ha sido premiada en festivales es Vino la noche de Paolo Tizón. El filme está preseleccionado como Mejor película documental. También figura Karuara, la gente del río (de Stephanie Boyd y Miguel Aráoz Cartagena) y Uchpa: La película (Antonio Rodríguez).

De la preselección quedarán veinte películas o artistas por categoría. Finalmente, competirán cuatro que competirán por los Premios Platino.