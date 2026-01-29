HOYSuscripcion LR Focus

Premios Platino 2026: Perú está en la preselección a Mejor película

'Cuadrilátero', 'El corazón del lobo' y la coproducción 'Zafari' son precandidatas a Mejor película de ficción.

Escena de la película 'Cuadrilátero'.
Escena de la película 'Cuadrilátero'. | Difusión

El cine peruano logra varias precandidaturas a los Premios Platino Xcaret 2026. Con películas como Cuadrilátero, El corazón del lobo y Zafari, Perú podría ingresar en categorías clave como Mejor película iberoamericana de ficción. 

PUEDES VER: Brasil, Colombia y España triunfan en los Premios Platino 2025

lr.pe

 “Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para alzarse con los galardones en la gala”, señalan sobre la ceremonia de mayo en México.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

lr.pe

 El corazón del lobo (Francisco Lombardi), ha sido preseleccionada en 14 categorías, y Cuadrilátero (Daniel Rodríguez Risco), en 10. “Cuadrilátero es una película peruana diferente y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. No se han visto anteriormente producciones con un guion e historias similares en nuestro país”, dijo el director tras el estreno en salas nacionales. La cinta fue la precandidata de Perú al Goya 2026.

PUEDES VER: Fredy Ortiz: "El artista es el reflejo de la situación sociocultural de un pueblo”

lr.pe

Otra película que ya ha sido premiada en festivales es Vino la noche de Paolo Tizón. El filme está preseleccionado como Mejor película documental. También figura Karuara, la gente del río (de Stephanie Boyd y Miguel Aráoz Cartagena) y Uchpa: La película (Antonio Rodríguez).

De la preselección quedarán veinte películas o artistas por categoría. Finalmente, competirán cuatro que competirán por los Premios Platino.

