Cine y series

Leyenda del cine Robert Duvall (1931 – 2026): de “El padrino” a “El apóstol”

A lo largo de su carrera, Robert Duvall participó en más de 100 películas, siendo recordado especialmente por su papel de Tom Hagen en "El Padrino". Ganó el Oscar en 1984 por "Gracias y favores". Duvall también fue reconocido por "El apóstol", película que financió, dirigió y protagonizó.

Como Tom Hagen en "El padrino". Foto: Difusión.
“Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y tranquilidad. Para el mundo fue un actor ganador del Oscar, un director, un contador de historias. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada solo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y ser encantador. Por cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable para todos”, escribió en redes sociales Luciana Pedraza, esposa del mítico actor norteamericano Robert Duvall.

Robert Duvall tenía 95 años. Falleció de causas naturales este domingo 15 de febrero en su casa de Middleburg, Virginia. El anuncio de su muerte se dio a conocer en el curso de ayer lunes 16. La noticia, se entiende, no demoró en alterar la agenda de las redacciones. No es para menos; solo en cine, y en calidad de actor, participó en poco más de 100 películas. Su partida consterna. No había que ser un conocedor o cinéfilo para saber quién era Robert Duvall. Ya estaba en el imaginario mundial desde hace varias décadas.

Las películas de Duvall

Todos lo vamos a recordar por su papel de Tom Hagen en El Padrino I (1972) y El Padrino II (1974) de Francis Ford Coppola. Para cinéfilos y especialistas, estas películas de Coppola figuran entre las mejores de la historia del cine, y de ese grupo más de uno califica a El Padrino I como la más sólida. Para cuando actuó en ellas, Duvall ya era un actor conocido. Su primera película, la adaptación de Robert Mulligan de la novela Matar a un ruiseñor (1960) de Harper Lee, lo catapultó a la fama. Cuando la novela salió, fue un éxito rotundo y su llegada al cine estaba más que cantada. Todos los actores y actrices con proyección querían aparecer en ella. Robert Duvall la rompió como Arthur “Boo” Radley, un personaje modesto y de breve duración, pero con el que nuestro actor demostró la que sería su marca histriónica: la expresividad contenida. En ese rol, Duvall no dijo ni una sola palabra. Era 1961.

Luciana Pedraza y Robert Duvall. Foto: Difusión.

Luego de Matar a un ruiseñor, Duvall participó en 13 películas más, entre las que se encuentra la sátira sobre el ejército norteamericano y la guerra de Corea, M.A.S.H. (1970) de Robert Altman, en donde interpretó a Frank Burns, médico cirujano del ejército además de fundamentalista. Este rol resultó clave para Duvall. En 1972 haría de Tom Hagen con Coppola, y siete años más tarde sería el coronel Kilgore en Apocalypse Now, también de Coppola.

Los hechos hablan solos y su trayectoria es igualmente un ejemplo: a Duvall no le hacía ruido ser protagonista o ser un actor de reparto (esa es una razón por la que es recordado: aparecía en no pocos proyectos). El papel tenía que gustarle para interpretarlo. Nada más. Y la línea actoral era la misma: la señalada expresión contenida. Los gestos de Duvall decían tanto o más que sus palabras.

Nominaciones

Para ser un actor prolífico, fueron pocas sus nominaciones al Oscar a mejor actor. Solo tuvo tres: por The Great Santini (1979) de Lewis John Carlino; Gracias y favores (1983) de Bruce Beresford y El apóstol (1997), dirigida igualmente por el propio Duvall. Alzó la estatuilla en 1984 por su papel de Mac Sledge, cantante de música country en decadencia a causa del alcoholismo, en Gracias y favores.

En "El apóstol" (1997). Foto: Difusión.

En "El apóstol" (1997). Foto: Difusión.

Para quien escribe, El apóstol es la obra maestra de Robert Duvall. El propio actor la financió ante el rechazo de la industria de Hollywood, que la consideraba poco comercial y compleja en su desarrollo.

El apóstol nos presenta la historia del pastor pentecostal Euliss F. Sonny Dewey. Sonny ama lo que hace, pero su esposa (Farrah Fawcett) altera los estatutos para dejarlo fuera de la iglesia que él fundó en Texas. No vamos a spoilear, pero en un arrebato emocional, Sonny deja en estado de coma a un ministro de su iglesia con un bate de béisbol. Destruye toda su documentación personal y huye a Luisiana, en donde funda otra iglesia, cuya característica es la integración racial (al respecto, es de antología la escena en la que un racista (Billy Bob Thornton) se convierte al cristianismo tras intentar destruir la nueva iglesia con un tractor). El apóstol no mitifica una conducta pautada por la fe; lo que hace esta película es mostrarnos cómo la fe se hace fuerte aceptando los pliegues de la dimensión humana. Y si hablamos de pliegues de la dimensión humana, en ello Duvall era uno de los mejores. Sonny fue uno de los mayores retos actorales para Duvall. Llámalo actorazo.

