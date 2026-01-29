Apple TV: la cuarta temporada de 'Ted Lasso'

Ted Lasso es uno de los fenómenos del streaming y una de las comedias más premiadas. Su cuarta temporada se estrenará este año y Apple TV publicó las primeras imágenes con su protagonista, Jason Sudeikis.

La serie se estrenó en la pandemia, en noviembre de 2019. El guion aborda la historia de un entrenador de fútbol americano que, sin tener experiencia al mando de un equipo de fútbol, llega a Inglaterra y termina dirigiendo al AFC Richmond, una escuadra en decadencia que en algún momento cree que ganará la Premier League. “Para muchos, el refugio mental durante los largos meses de confinamiento se encontraba bajo un toldo colgado entre dos pantallas de televisión: Schitt’s Creek y Ted Lasso”, reseñaba The Guardian.

Aunque se pensó que la tercera temporada sería la última, Apple TV confirmó que el elenco principal estaba en las grabaciones de una nueva temporada.

En total, la serie acumuló 61 nominaciones y 13 Emmys. Llegó a la ceremonia del 2024 con 20 nominaciones y críticas mixtas, pero pasó a la historia como la más nominada. En esta nueva temporada, Ted regresa a Richmond para dirigir al equipo femenino de fútbol que está en la segunda división. “Regresa para afrontar su mayor reto hasta la fecha.

A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a tomar riesgos sin pensarlo tanto, asumiendo riesgos que nunca imaginaron”, dice la sinopsis de Apple TV.

Jason Sudeikis también está a cargo de la producción. Antes del éxito de Ted Lasso (que incluye una invitación a la Casa Blanca), el protagonista realizaba sketches en el programa estadounidense ‘Saturday Night Live’. “Una de las mejores cosas es que Ted Lasso me ha otorgado una enorme autonomía creativa. Es bueno que haya sucedido más tarde en mi carrera”, declaró al final de la tercera temporada.

Ahora incorporan al ganador del Emmy Jack Burditt (Nobody Wants This, Modern Family y 30 Rock). “Hannah Waddingham, Juno Temple, el también ganador del Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift regresarán como sus famosos personajes, junto con las nuevas incorporaciones a la cuarta temporada, como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely”, señala la plataforma.