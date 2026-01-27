Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en Spider-Man. | Foto composición LR / Google

Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en Spider-Man. | Foto composición LR / Google

El mundo del doblaje latinoamericano se encuentra de luto tras la repentina muerte de Alexis Ortega, actor mexicano conocido por sus interpretaciones tanto en cine como en televisión. Ortega, quien tenía 38 años, se destacó principalmente por ser la voz de Tom Holland en Spider-Man durante sus primeras apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

La noticia fue difundida primero por ALDA Awards, organización que reconoce el talento en doblaje, y posteriormente confirmada por World Dubbing News, medio especializado en la industria del doblaje.

Alexis Ortega: fallecimiento confirmado por ALDA Awards

A través de sus redes sociales, ALDA Awards compartió un mensaje lamentando la pérdida del actor. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, expresaron.

El comunicado provocó reacciones inmediatas de admiradores y colegas, quienes recordaron con cariño su voz y profesionalismo, principalmente por su participación como Peter Parker en el MCU.

Causas del fallecimiento de Alexis Ortega

Hasta ahora se desconocen los motivos que provocaron la muerte de Alexis Ortega. Sus seguidores se mostraron sorprendidos, ya que no había antecedentes de problemas médicos ni reportes de hospitalización recientes.

Su última publicación en redes sociales data de hace más de dos meses, donde se le veía acompañado de su perro. Se espera que en los próximos días se brinde información oficial sobre lo sucedido.

Trayectoria de Alexis Ortega en el doblaje y la actuación

Ortega comenzó su carrera como actor de doblaje participando en importantes producciones internacionales. Fue la primera voz de Tom Holland en Spider-Man y también trabajó en películas como Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War.

Además, prestó su voz para personajes en Big Hero 6, Buscando a Dory, Cars 3 y Star Wars: Rogue One. Su talento trascendió a la televisión, donde interpretó a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin en Luis Miguel: La Serie y a Federico ‘DJ Freddy’ Limantour en La Casa de las Flores.

Alexis Ortega en plataformas digitales y nuevos proyectos

En sus últimos años, Ortega amplió su presencia al doblaje digital, colaborando en el canal de YouTube del creador MrBeast para adaptaciones al español latino.

Su legado permanece en la memoria de quienes disfrutan del doblaje latino y en los proyectos que marcaron su carrera, consolidándolo como un referente de la industria.