Óscar 2026: la edición más internacional

Con 16 nominaciones, 'Sinners' logró un récord histórico. Brasil, con 'El agente secreto', vuelve a los premios de la Academia y compite en cuatro categorías, y Noruega, alcanza 9 nominaciones.

Nominaciones a los premios Oscar 2026: lista completa de las películas nominadas | Difusión.

Como cada año, la Academia ha confirmado a varios como favoritos de la temporada de premios, pero también el anuncio ha dejado algunos desaires y sorpresas. Si bien Sinners (Pecadores) es la película que lidera esta edición y logra el récord histórico de 16 nominaciones, no siempre los protagonistas de la más nominada ganan la estatuilla, como no es una regla que la cinta logre la categoría de mejor película.

(Titanic ganó 11 Premios Óscar, pero Leonardo DiCaprio no fue nominado y Kate Winslet no ganó la estatuilla a Mejor actriz). Sin embargo, ahora las principales categorías coinciden con lo que vimos en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

Sinners compite como mejor película con One Battle After Another (Una batalla tras otra), Frankenstein, Hamnet, Train Dreams, Sentimental Value, El agente secreto, Marty Supremo, Bugonia y F1. Aquí, la sorpresa de los Óscar 2026 es la inclusión de F1, la película de Apple protagonizada por Brad Pitt que no estuvo nominada en las antesalas.

En los Critics Choice Awards ganó Una batalla tras otra y en los Globos de Oro, Hamnet como película dramática y Una batalla tras otra como mejor comedia. ¿Hay algún favorito en esta categoría? Con el reconocimiento a películas internacionales como la noruega Sentimental Value (postula en 9 categorías) y la brasileña El agente secreto (4 nominaciones), la ceremonia del 15 de marzo podría traer más de una sorpresa. Incluso, España celebra porque compite como mejor película internacional y mejor sonido por Sirāt.

Escena de 'El agente secreto'.

Lo que está más claro son los favoritos en las categorías de interpretación. La Academia confirma como favorita a la protagonista de Hamnet, Jessie Buckley. La actriz fue nominada junto con Renate Reinsve de Sentimental Value, Emma Stone de Bugonia, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You  y Kate Hudson de Song Sung Blue.

En cuanto a récords, aunque Stone no haya sido protagonista de esta temporada, la ganadora del Óscar como mejor actriz por La la Land y Pobres criaturas, pasó a la historia como la segunda persona más joven en acumular siete nominaciones. A sus 37 años, es la mujer más joven en lograrlo, incluso superando a la célebre Meryl Streep.

Como mejor actor es favorito Timothée Chalamet, por Marty Supremo. Con este personaje arrasó en la temporada y tan solo el brasileño, Wagner Moura, de El agente secreto, podría tentar también esta categoría luego de ganar el Globo de Oro.

Timothée Chalamet como Marty Mauser.

Está nominado también Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra,  Ethan Hawke por Blue Moon y Michael B. Jordan, de Sinners. “Participar en esas conversaciones es una sensación de consolidación”, le dijo Jordan a THR sobre su primera nominación.

De otro lado, las protagonistas de Wicked: For Good, Ariana Grande y Cynthia Erivo quedaron fuera, al igual que el actor de Hamnet, Paul Mescal. En la categoría de dirección, a pesar de que Frankenstein compite en 9 categorías, el cineasta Guillermo del Toro no está nominado. Mientras que Chloé Zhao, de Hamnet, es la única directora que compite por un Óscar.

En medio de las discusiones del último año sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine, el auge del streaming y la venta de Warner Bros, este estudio acumula 30 nominaciones en esta edición, seguido por Neon con 18 y Netflix con 16. “El latido del corazón del cine es y siempre será inconfundiblemente humano”, declaró la directora de la Academia, Lynette Howell Taylor.

