HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

El primer premio Óscar para Tom Cruise

Después de cuatro nominaciones, la Academia entregó el Óscar Honorífico al actor y productor. El director mexicano Alejandro G. Iñárritu fue el encargado de otorgarle la estatuilla por su trayectoria.

Tom Cruise en la ceremonia.
Tom Cruise en la ceremonia. | AFP

Hace unos meses, el director de El renacido y de Birdman, Alejandro G. Iñárritu, anunció que su próxima película tendría a un Tom Cruise que “va a sorprender al mundo”. El próximo año, el cineasta ganador del Óscar estrena esta película en la que, según sus palabras, veremos una nueva versión del actor. “La gente va a ver algo completamente nuevo”.

El cineasta fue el encargado de entregarle la primera estatuilla dorada de su carrera. “¿Cómo se resumen los 45 años de carrera de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? Misión imposible”, dijo el mexicano. “No es lo lejos que corre ni lo alto que salta”.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

lr.pe

Cruise, nominado a cuatro premios Óscar en su carrera, habló sobre lo que significa el cine para él. “Mi amor por el cine comenzó a una edad muy temprana, desde que tengo memoria. Era solo un niño pequeño en una sala de cine a oscuras, y recuerdo ese rayo de luz que cruzó la sala, y recuerdo mirar hacia arriba, y pareció explotar en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía”, sostuvo.

Cruise, de 63 años, estuvo nominado como intérprete en tres ocasiones y una como productor por la película Top Gun: Maverick. “Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos”, señaló. “Hacer películas no es lo que hago. Es quien soy”.

PUEDES VER: Norma Martínez: “La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología”

lr.pe

En la gala de los Governors Awards, estuvieron Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson y Emma Stone. Según la prensa estadounidense, la ceremonia “atrajo a decenas de actores deseosos de unirse a la carrera por los premios de este año”.

La nominada a mejor actriz 2025 por Wicked, Cynthia Erivo, entregó un Óscar Honorífico a la legendaria coreógrafa y actriz Debbie Allen. Entre sus trabajos están la película Fama y la serie Grey’s Anatomy. “Muchísimas gracias a la Academia y a la junta de gobernadores por este momento de gloria con este Óscar. El cine fue nuestra puerta de entrada al mundo del espectáculo. Esta noche celebramos la valentía, la resiliencia, la pasión y el trabajo. El esfuerzo. No se imaginan el impacto que este premio tendrá en los millones de personas que me rodean y en quienes ahora necesitan un camino lleno de posibilidades”.

En tanto, Octavia Spencer le entregó el Óscar Honorífico a Wynn Thomas. “Mi viaje hacia la narración comenzó como un niño negro pobre en uno de los peores barrios marginales de Filadelfia”, comentó el director de arte. Dolly Parton fue homenajeada con el premio Jean Hersholt por su labor humanitaria.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“365 días, parte 2”: conoce a Michele Morrone, el actor italiano que destaca en Netflix

“365 días, parte 2”: conoce a Michele Morrone, el actor italiano que destaca en Netflix

LEER MÁS
Dragon Ball: Se apagó la voz de Gohan, Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en México

Dragon Ball: Se apagó la voz de Gohan, Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en México

LEER MÁS
Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

LEER MÁS
Nicholas Gonzalez: “Mi relación con la comunidad latina es muy fuerte”

Nicholas Gonzalez: “Mi relación con la comunidad latina es muy fuerte”

LEER MÁS
Triste capítulo: el especial de Navidad de ALF inspirado en conmovedora historia real

Triste capítulo: el especial de Navidad de ALF inspirado en conmovedora historia real

LEER MÁS
¿Qué fue de Antonio Callirgos Andia, el niño que protagonizó la recordada película peruana "Paloma de papel"?

¿Qué fue de Antonio Callirgos Andia, el niño que protagonizó la recordada película peruana "Paloma de papel"?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Cine y series

‘El conjuro 4’: ¿cómo ver online y en español la película de terror que hizo historia en Perú como la más vista de todos los tiempos?

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' conquista la taquilla peruana con más de un millón de espectadores

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025