El primer premio Óscar para Tom Cruise

Hace unos meses, el director de El renacido y de Birdman, Alejandro G. Iñárritu, anunció que su próxima película tendría a un Tom Cruise que “va a sorprender al mundo”. El próximo año, el cineasta ganador del Óscar estrena esta película en la que, según sus palabras, veremos una nueva versión del actor. “La gente va a ver algo completamente nuevo”.

El cineasta fue el encargado de entregarle la primera estatuilla dorada de su carrera. “¿Cómo se resumen los 45 años de carrera de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? Misión imposible”, dijo el mexicano. “No es lo lejos que corre ni lo alto que salta”.

Cruise, nominado a cuatro premios Óscar en su carrera, habló sobre lo que significa el cine para él. “Mi amor por el cine comenzó a una edad muy temprana, desde que tengo memoria. Era solo un niño pequeño en una sala de cine a oscuras, y recuerdo ese rayo de luz que cruzó la sala, y recuerdo mirar hacia arriba, y pareció explotar en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía”, sostuvo.

Cruise, de 63 años, estuvo nominado como intérprete en tres ocasiones y una como productor por la película Top Gun: Maverick. “Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos”, señaló. “Hacer películas no es lo que hago. Es quien soy”.

En la gala de los Governors Awards, estuvieron Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson y Emma Stone. Según la prensa estadounidense, la ceremonia “atrajo a decenas de actores deseosos de unirse a la carrera por los premios de este año”.

La nominada a mejor actriz 2025 por Wicked, Cynthia Erivo, entregó un Óscar Honorífico a la legendaria coreógrafa y actriz Debbie Allen. Entre sus trabajos están la película Fama y la serie Grey’s Anatomy. “Muchísimas gracias a la Academia y a la junta de gobernadores por este momento de gloria con este Óscar. El cine fue nuestra puerta de entrada al mundo del espectáculo. Esta noche celebramos la valentía, la resiliencia, la pasión y el trabajo. El esfuerzo. No se imaginan el impacto que este premio tendrá en los millones de personas que me rodean y en quienes ahora necesitan un camino lleno de posibilidades”.

En tanto, Octavia Spencer le entregó el Óscar Honorífico a Wynn Thomas. “Mi viaje hacia la narración comenzó como un niño negro pobre en uno de los peores barrios marginales de Filadelfia”, comentó el director de arte. Dolly Parton fue homenajeada con el premio Jean Hersholt por su labor humanitaria.