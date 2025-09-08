Entrevista al director de 'Perdidos en el Amazonas': "Pocas veces los niños indígenas pueden dar sus propios testimonios"

En 2023, una avioneta cae en medio de la selva colombiana. Una niña de 13 años sobrevive y rescata a sus hermanos. Camina llevando en brazos a la menor, de 11 meses, y cuida a sus dos hermanos de nueve y cinco años. Durante cuarenta días, se alimentan con fruta, unen hojas para dormir y se protegen gracias a los conocimientos que adquirieron en su comunidad. “Fue un privilegio y un honor conocerlos y tener la posibilidad de honrar su historia, darles voz y empoderarlos para poder contar, digamos, su experiencia que va mucho más allá del rescate mismo, sino que habla de un momento anterior, del por qué llegaron a ese avión”, nos responde el director de Perdidos en el Amazonas, Juan Camilo Cruz. “Son los niños unos pequeños superhéroes”.

El caso de los hermanos Mucutuy, que sobrevivieron luego de la muerte de su madre en el accidente, ha sido motivo de reportajes y de otras producciones, pero esta vez son ellos quienes cuentan su historia. La avioneta los trasladaba desde Araracuara a Bogotá, ciudad donde estaba Manuel Ranoque, quien había huido amenazado por haber golpeado a la madre de los niños. A pesar del rechazo de la familia, el padre de los menores, de cinco y 11 meses, se involucró en el rescate.

“Nosotros tuvimos una espera prudente para acercarnos y poder trabajar con los niños. Todo el proceso para hacer la entrevista fue acompañado de psicólogos, de los psicólogos incluso que ya estaban con ellos debido al accidente, de gente especializada que nos entrenó”, nos dice el cineasta colombiano. “Lo hicimos de una manera completamente respetuosa, responsable; incluso las preguntas fueron analizadas y estudiadas antes de ser ejecutadas. Entonces, estoy seguro que para ellos fue una experiencia muy bonita. Mucha gente habla de estas historias y, muy pocas veces, sobre todo, niños indígenas y gente que está en estas condiciones, tienen la posibilidad de dar sus propios testimonios. Era importante que el mundo pudiera, de su propia voz, entender qué fue lo que pasó, cómo fue que lo vivieron y cómo ese conocimiento indígena les dio las herramientas para atravesar esta situación tan compleja. Para mí, es un aprendizaje enorme”.

Para Perdidos en el Amazonas recurren a imágenes de archivo y a animación para reconstruir los cuarenta días que estuvieron en la selva y, mediante entrevistas, abordan el entorno familiar y el contexto sociopolítico en un territorio abandonado por el Estado y con la presencia de las narco-guerrillas. “Fue una sorpresa, por ejemplo, saber que los niños nunca vieron un auto y que el primer auto en que subieron fue la ambulancia que los rescató después de que llegaron en otro avión a Bogotá y fueron dirigidos al hospital. He trabajado mucho en Colombia entonces conozco el aislamiento en el que viven muchas comunidades, para mí no era, digamos, algo nuevo, pero sin duda alguna en el universo indígena existen muchas contradicciones desde todo lo que ellos tienen que vivir al estar tan aislados y al estar presionados por grupos ilegales armados que controlan su territorio y su día a día y que, finalmente, hacen su vida más compleja”.

En el documental muestran la cosmovisión indígena, al mismo tiempo en que la comunidad y los militares se organizan, por separado, para el rescate. El equipo de producción pidió permiso a la población antes de empezar el rodaje. “Fuimos hasta la selva y le pedimos permiso a los abuelos de las comunidades. Nos hicieron un ritual, nos bendijeron y, el primer día que llegamos, al prender la cámara se posó una mariposa azul hermosa. Cuando necesitamos que lloviera, llovió y creo que esa fuerza tan potente de la selva y del conocimiento de ellos fue algo que yo no conocía tan de cerca. Hoy en día creo 100% que la selva tiene un poder impresionante y por eso espero que esta película trate de hacer entender que va mucho más allá de sus recursos naturales”.

Perdidos en el Amazonas termina siendo transversal. Un líder de comunidad explica sus diferencias con el Ejército y recuerda que en la zona “mataron a la mitad de nuestra gente” durante la fiebre del caucho. En otro momento, los militares comentan que buscar a los niños en esa zona implicaba mantenerse invisibles para las FARC. En ese sentido, el también director del festival Ambulante Colombia, se refiere acerca de producir cine documental: “En medio de un mundo en donde cada vez hay cosas más formateadas y las expectativas son más globalizantes y homogeneizantes, creo que atreverse a hacer cosas diferentes es siempre un valor importante”.

Teniendo en cuenta que hay comunidades donde las autoridades no llegan; Ranoque fue condenado a 32 años por abuso. ¿La visibilización del caso aportó a que se hiciera justicia?

No sé qué tanto aportó para que, finalmente, lo condenaran. Lo que sí sé es que este caso es “común” en esta y en muchas de esas regiones en donde hay temas de abuso doméstico, de violencia intrafamiliar y muchos otros tipos de abusos que pasan desapercibidos por estar tan lejanos a los lugares en donde podría alguien hacer algo. Era importante darles voz a los niños porque esta gente no tiene voz, sobre todo las mujeres, en este caso como en muchos casos. Es una historia de mujeres, por eso era tan importante co-dirigir esta película con Chai (Vasarhelyi), que también es madre y que también estaba muy interesada en poder hablar del tema de las mujeres que habitan estas zonas. Entonces, es una realidad que no podemos negar; es una realidad que muchos de estos casos quedan en el olvido y quedan en el silencio. Ojalá esta película inspire a que las personas puedan llegar a los lugares en donde se puedan defender, donde puedan buscar ayuda. Es importante que las mujeres tengan la oportunidad de hablar y salir de estos ciclos de violencia que son tan fuertes en nuestras comunidades y en nuestros países. Es una realidad muy dura que atravesamos en Latinoamérica.