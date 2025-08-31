Daniela Ramírez: "Lo más importante, como artista, es opinar y provocar también"

Dos clases sociales viven cerca de un zoológico y comparten la piscina de un edificio casi en ruinas en un país golpeado por la crisis social y política. Ante el desabastecimiento de alimentos y el declive de la humanidad, Ana es la única que podría salvarse. “Esta historia tiene esa densidad de poder mostrarnos lo que somos cuando nos sacamos esos velos culturales y conductuales”, nos dice Daniela Ramírez, protagonista de Zafari.

La actriz chilena, premiada por interpretar a Isabel Allende en la serie Isabel, estuvo en Lima y, en entrevista con La República, abordó los temas de la película dirigida por la venezolana Mariana Rondón. “Nuestras problemáticas son muy parecidas. Es una especie de personalidad latinoamericana”.

¿Cuando leíste el guion, lo viste como un relato apocalíptico real?

Sí, súper real porque eran cosas que estaban aconteciendo. Ahora también están aconteciendo crisis sociales en donde la gente se va de su país y eso, más allá del color político y todas estas consignas, es una realidad que hay que mirar. Me pareció contingente y poéticamente asertivo lo que hace Mariana. Como en la simbología del hipopótamo: entra esta animalidad dentro del universo humano que ya no tiene códigos racionales.

El tema de género está en que tu personaje intenta sostener a su familia. Hay una frase en la película: “Una madre es capaz de hacer todo por su hijo”, pero no es una verdad absoluta. ¿Qué te pareció?

Feroz. Feroz porque es contradictorio, pero es lo más humano porque, finalmente, se están todos transformando en seres primitivos y, ya cuando no existe ningún tipo de vínculo con el otro, con tu hijo, tienes que pensar en ti, ¿verdad? En la película, todo eso ya se está consumiendo y ya está consumido, incluso, a niveles emocionales.

La película está en la cartelera nacional.

Zafari no menciona a un gobierno, ni se dice dónde está sucediendo, pero entendemos de qué se trata.

Hoy está sucediendo en quizás cinco países: cuatro países latinoamericanos y está sucediendo en Gaza. A nivel macro, a nivel local, a nivel mundial y a nivel personal.

"Esta película me dio la perspectiva en profundidad de la palabra hambre. No podemos ser cómplices del silencio", en su discurso en el Festival SANFIC.

También aborda es esta gran brecha de clases. ¿Lo ves como una problemática de Latinoamérica?

Sí, es esclavitud, básicamente. Es como opera el dueñismo de los sectores y la esclavitud de otros. Y ser eternamente mirados en ese sentido.

Pero la realidad es que no muchos artistas se pronuncian o no hacen proyectos así. ¿Qué piensas de eso?

Hacerlo es lo que remueve. Uno ocupa esta herramienta para algo y lo más importante es opinar y provocar también, más allá de que te incomode o no. Lo bueno es que te resuene y que uno se quede pensando en cómo opera uno mismo en el mundo, en tus relaciones, en tu vida, incluso en cómo uno piensa. Para mí, eso es el cine.

Aquí, en Perú, algunos protestan contra la clase política y dicen que es probable que pierdan trabajo. ¿Te ha pasado eso?

Sí, he participado en varios momentos políticos álgidos de mi país. Me he restado de algunos por proteger no la carrera, sino a mí como ciudadana.

Este año, Brasil ha logrado su primer Óscar con una película sobre su historia y protagonizada por una mujer. ¿En qué momento está el cine latino?

Creo que hace muy poco se está estableciendo la mirada en mujeres protagonistas. Tenemos que ocupar esos espacios porque es importante. Creo que es el momento de hasta rebalsar. Hay bastantes personajes. Pero tiene que ser así porque, por casi toda la historia humana, han sido los hombres. Entonces, qué bueno que el punto de vista esté ahora en el foco y la óptica de una mujer.

¿Está en tus planes escribir el guion de una película?

Sí, me encantaría. No he tenido tiempo, pero me fascinaría. Y destacar a mujeres influyentes que han movilizado a otras mujeres y también no solo a mujeres, sino a los hombres y a momentos sociales.

¿Hay personajes que buscas y otros que rechazas?

Me gustan las historias. Más allá de los personajes, me gusta contar la historia. Porque cuando uno mira su trabajo ensimismado, como un personaje que puede ser influyente y todo, no está bien; las historias son las que completan a los personajes. Entonces, yo busco historias más interesantes que quizá algún tipo de personaje que me acomode. Ojalá me incomode (ríe).

O incomodes.

Sí, pero ahí uno aprende.

