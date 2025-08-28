HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Festival de Venecia: Almodóvar vuelve con una versión de 'Matador'

Estrenan la versión en 4K de Matador, la película con Assumpta Serna y Antonio Banderas.


 

Pedro Almodóvar. | AFP.

En el Festival de Venecia se estrenará la película Matador (1986) de Pedro Almodóvar en versión 4K, remasterizada. El largometraje estará en la programación de Venice Classics.

“Es la segunda película de ficción española en incluirse en esta sección que, desde su creación en 2012”, anuncia FlixOlé en un comunicado.

Quentin Tarantino, en sus memorias, que cuando hablaba de las películas que quería hacer, ponía de ejemplo a esta película por el exceso y riesgo.  “Es considerada por el propio director como una raras avis dentro de su filmografía, Matador marcó un antes y un después en su carrera. Con esta película, producida el mismo año en el que creó la productora El Deseo junto a su hermano, cerró la etapa experimental e inició una nueva que daba paso a una elegante puesta en escena de lo provocador”, señalan desde la plataforma. La restauración ha sido un proyecto de FlixOlé con Video Mercury Films.

La película, durante su estreno, tuvo críticas mixtas. La plataforma resaltó ahora el discurso del cineasta. “Los personajes femeninos toman protagonismo; la religión se cuela en la trama y, desde el respeto, el autor muestra su crítica a la rigidez eclesiástica”.

La protagonista, Assumpta Serna, participará en la presentación de la película.

