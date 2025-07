¿A qué hora se estrena 'Sandman 2' parte 3, episodio final?

Con el lanzamiento del episodio final de 'The Sandman 2', la adaptación de la obra de Neil Gaiman entra en su momento más decisivo. Netflix ha confirmado que el cierre de temporada estará centrado en uno de los personajes más queridos del universo: Muerte, interpretada por Kirby Howell-Baptiste.

La serie de Netflix, que ha sido elogiada por mantener la esencia poética y oscura de los cómics publicados por DC/Vertigo, se despide temporalmente con un capítulo especial que adapta fielmente “Death: The High Cost of Living”, una historia independiente que se publicó originalmente en 1993.

¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada de 'The Sandman' ha sido distribuida en tres bloques, una estrategia de Netflix que busca dar espacio a cada arco narrativo. El episodio final, correspondiente a la parte 3, será estrenado oficialmente el miércoles 31 de julio de 2025.

Esta última entrega forma parte de una estructura que comenzó el pasado 3 de julio, con el lanzamiento de los primeros capítulos, y continuó el 24 de julio con el segundo bloque. De esta manera, la plataforma cierra julio con la emisión del cierre más esperada.

¿A qué hora se estrena?

El episodio final de 'Sandman 2', titulado “Death: The High Cost of Living”, estará disponible en Netflix a partir de las 2:00 a.m. (hora de Perú). En otros países de la región, el estreno se dará según los siguientes horarios:

2:00a.m. también en Ecuador y Colombia

3:00 a.m. en Venezuela, Bolivia y Puerto Rico

4:00 a.m. en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil

Lo que debes saber del último capítulo

La adaptación de “Death: The High Cost of Living” representa uno de los momentos más significativos de la serie por la fidelidad al material original de Gaiman. En este episodio, Muerte adopta una forma humana por un día, como lo hace una vez cada siglo, para experimentar la vida entre los mortales y comprender su valor.

Durante ese día, la protagonista conoce a un joven que atraviesa una crisis existencial y pensamientos suicidas. La interacción entre ambos da lugar a una historia conmovedora, que ha sido aclamada por su capacidad de abordar temas como la muerte, el propósito de vivir y la compasión, sin caer en dramatismos vacíos. Kirby Howell-Baptiste, quien encarna a Muerte desde la primera temporada, retoma su rol en este episodio que ha sido descrito como uno de los más esperados por los fans, especialmente tras su recordada participación en el capítulo “El sonido de sus alas”.