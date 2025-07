Christina Applegate: “Da miedo, finalmente, contarlo todo”

Christina Applegate, estrella de la televisión norteamericana desde fines de los años 80, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Por esos días, estaba en una serie que había tenido éxito y se alistaba para grabar su tercera temporada. Los primeros síntomas los sufrió en los sets de Muertos para mí y en los últimos capítulos la producción adaptó ambientes para ella. Incluso, su amigo, el técnico Mitch B Cohn, le sostenía las piernas en algunas escenas.

La actriz famosa desde su adolescencia por la serie Matrimonio con hijos (1987), como hija de Ed O’Neill y Katey Sagal, anunció que lanzará sus memorias en marzo de 2026. Según adelanta The Hollywood Reporter, el libro You With the Sad Eyes abarca desde su niñez en los años 70 en Laurel Canyon, el barrio bohemio de Los Ángeles conocido como el refugio de Jim Morrison y Joni Mitchell.

La actriz narrará sus primeros años en los sets de televisión y también la dismorfia corporal y los abusos que sufrió. “Decidí escribir este libro cuando me vi obligada a bajar el ritmo. He trabajado en cine y televisión desde los 3 años y me encantaba. Pero con la esclerosis múltiple, todo lo que consideraba importante cambió”.

Applegate reapareció frente a cámaras en la ceremonia de los Emmy 2024. La nominada como protagonista de Muertos para mí subió al escenario apoyada en un bastón para presentar el premio a mejor actriz de reparto. “Que alguien llame la atención sobre el hecho de que una enfermedad ha dejado su cuerpo incapaz de ajustarse a los estándares típicos impuestos por la industria del entretenimiento requiere un cierto tipo de resiliencia”, reseñó The New York Times.

El libro de la actriz ha sido adquirido por Little, Brown and Company. “Durante mucho tiempo, me pareció imposible encontrarle sentido a todo lo que había pasado, pero por primera vez en mi vida, he podido detenerme y reflexionar”, comenta a THR sobre la presentación de sus memorias.

“Da miedo, no voy a mentir, decidir finalmente contarlo todo. Pero, por muy oscuro que se ponga, lo escribí porque creo de verdad que los libros pueden hacer que la gente se sienta menos sola. You With the Sad Eyes será real. Estará lleno de altibajos, del humor y del dolor de la vida. Así que aquí estoy. Mi yo real”. La editora ejecutiva Bryn Clark sostiene: “Christina habla del poder de aceptar el desorden y la temporalidad de la vida en lugar de esconderse tras la apariencia plástica de nuestro mundo moderno. No tenemos tiempo que perder en falsedades y perfecciones”.