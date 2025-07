Quién es Bo Bragason, la actriz elegida como la princesa Zelda en el live-action de ‘The legend of Zelda’ de Nintendo. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

Quién es Bo Bragason, la actriz elegida como la princesa Zelda en el live-action de ‘The legend of Zelda’ de Nintendo. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

La icónica saga de videojuegos 'The legend of Zelda' dará el salto a la pantalla grande en una ambiciosa adaptación live-action que ya tiene protagonista confirmada: Bo Bragason, una actriz británica de 21 años que encarnará a la princesa Zelda. El anuncio fue realizado por el propio Shigeru Miyamoto, legendario creador de la franquicia.

El proyecto cinematográfico, que será distribuido por Sony Pictures y cofinanciado junto a Nintendo, está generando gran expectativa entre los fanáticos. El estreno de la película ha sido fijado para el 7 de mayo de 2027, y promete ser uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

Foto: Primeras imágenes de Zelda

¿Quién es Bo Bragason?

Nacida en 2004 en Reino Unido, Bo Bragason es una actriz en ascenso que comenzó su carrera en la televisión británica. Su debut se dio en la aclamada serie 'Three Girls' de BBC One, un drama basado en hechos reales que abordó un caso de explotación infantil en Reino Unido y que recibió múltiples premios, incluidos BAFTA.

Desde entonces, Bragason ha participado en distintas producciones televisivas, como las series antológicas 'Moving On' (BBC One) y 'Creeped Out' (CBBC), además de integrarse a ficciones internacionales como 'El Embarcadero” y “Renegade Nell', ambas de Disney+. Su papel más destacado hasta la fecha será el de Zelda, un personaje de enorme peso cultural en el mundo de los videojuegos.

Fecha de estreno de 'The legend of Zelda'

La película de 'The legend of Zelda' llegará a los cines el 7 de mayo de 2027, según confirmó Miyamoto, director creativo de Nintendo, en una publicación oficial. Esta adaptación será el primer largometraje live-action basado en la histórica franquicia.

¿En qué se enfocará el live-action de 'The legend of Zelda'?

La pelícla narrará la historia del joven héroe Link, quien junto a la princesa Zelda, deberá enfrentarse al temible Ganon para salvar al reino de Hyrule. Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el guion o el elenco completo, se sabe que la dirección estará a cargo de Wes Ball, cineasta reconocido por la trilogía de 'Maze Runner', lo que sugiere un enfoque visual dinámico y cargado de efectos especiales.

Nintendo y Sony Pictures se unen para llevar adelante esta superproducción que promete ampliar el legado de una de las franquicias más queridas del mundo de los videojuegos. El rol de Bragason como Zelda ya ha generado conversación en redes sociales, donde los seguidores celebran la elección de una actriz joven y talentosa para uno de los papeles más emblemáticos del gaming.