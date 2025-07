'Superman' (2025): ¿cuándo y dónde se estrenará la película en streaming?

David Corenswet se pone por primera vez el traje del superhéroe más icónico de los cómics en 'Superman' (2025). La película, que marca el inicio de una nueva era en el universo cinematográfico de DC, se estrenó en los cines de Estados Unidos el 11 de julio, mientras que algunos países de Latinoamérica la recibieron un día antes, el 10 de julio.

El largometraje, anteriormente titulado 'Superman: Legacy', retrata al 'Hombre de Acero' en una etapa de conflicto interno entre su linaje kryptoniano y sus vínculos humanos. James Gunn, también guionista de la producción, apuesta por una versión compasiva y emocional del personaje. El elenco incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, junto a Skyler Gisondo, Isabela Merced, Nathan Fillion, María Gabriela de Faría y Sara Sampaio.

¿Cuándo se estrenará 'Superman' en streaming?

Aunque 'Superman' ya está disponible en cines, todavía no tiene una fecha confirmada de estreno en streaming. Sin embargo, tomando como referencia otros lanzamientos recientes de Warner Bros., es posible anticipar una estimación.

'Aquaman y el Reino Perdido' fue lanzada el 22 de diciembre de 2023 y llegó al catálogo digital el 27 de febrero del siguiente año, es decir, poco más de dos meses después. De igual forma, 'Joker: Folie à Deux' debutó en octubre de 2024 y apareció en plataformas en diciembre. Siguiendo ese patrón, todo indica que la película 'Superman' podría llegar a streaming durante el mes de octubre de 2025.

¿Por dónde se estrenará la película 'Superman' en streaming?

La plataforma que albergará el estreno en streaming de 'Superman' será HBO Max, servicio que cuenta con los derechos exclusivos del catálogo de DC Studios y Warner Bros. Entertainment. Esta decisión sigue la línea de distribución habitual del estudio, que ha lanzado sus películas más recientes del universo DC, como 'The Flash', 'Blue Beetle' y 'Shazam: Fury of the Gods', a través de esta misma aplicación.