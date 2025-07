Actores rinden homenaje a Oscar Carrillo: "Fue un artista fuera del sistema"

En un repaso por la carrera de Oscar Carrillo, con testimonios desde sus primeros años como alumno del TUC, Alfonso Santistevan, quien lo recomendó para sus primeros trabajos en televisión, compartió uno de los trabajos que más lo impresionó. En La vida es sueño, Carrillo había propuesto atar una soga a su pierna. La obra comenzaba con él corriendo y cayéndose. No era un truco. “Él hacía un Segismundo impresionante. Yo le decía: ‘uno de estos días vamos a comenzar y vas a tener la pierna dislocada’. Siempre admiré eso que vi en él en su examen de ingreso: no estaba trabajando para buscar una apariencia, estaba trabajando para buscar lo esencial. Fue un artista que se caracterizó por buscar lo verdaderamente esencial”.

En Vladimir, interpretó al Che Guevara y decidió que su personaje tenía que salir empapado. “Le pregunté y me dijo: ‘porque el Che sale del río’. Jamás lo habíamos hablado y había salido de la Alianza Francesa para mojarse. Y lo hizo cada noche porque así era; tenía que crear lo que para él era perfecto”, recordó Santistevan en la Asociación de Artistas Aficionados (AAA).

La noche del lunes, la actriz Ximena Arroyo y su madre, la primera actriz Sonia Seminario, iniciaron el homenaje en la sala Roca Rey. “Me enseñó tanto y era tan fino, tan perfeccionista. Su humildad siempre me conmovió hasta las lágrimas”, comentó Arroyo. Carrillo dirigió a ambas en ese escenario en la obra La eternidad en sus ojos.

Eduardo Adrianzén organizó los testimonios y Natalia Torres Vilar estuvo en las primeras butacas, acompañada de su familia y leyó una carta para su esposo. “Me obligaste siempre a entregarlo todo para el público. Y cuando no me dirigías, tus comentarios honestos y constructivos eran siempre necesarios. Hasta en mi última obra estuviste haciendo un esfuerzo especial porque ya no ibas a poder ir a ninguna función. Nunca te consideraste ni inteligente, ni talentoso, siempre dudabas de estar haciendo las cosas bien. Para que veas, desde donde estés, que, aunque no lo entiendas, eres y seguirás siendo amado, respetado y admirado”.

“No haré Tatán sin tu autorización”

Carrillo ingresó a la TUC en 1990. Junto con Liliana Trujillo fue de los cinco alumnos que continuaron en la escuela. “Éramos los primeros en llegar a clases”, dijo la actriz. “Compartíamos menú y quizá pocos saben esto, pero los primeros años, Oscar se iba caminando desde la escuela (en jirón Camaná, Lima) hasta su casa, en el Callao. Después llegó Tatán”.

El actor no fue el único nombre que se mencionó para protagonizar la serie de 1993. Entre risas, Carlos Mesta comentó que él había sido convocado, pero cuando vio a Carrillo en televisión, entendió que él sería el indicado. “Yo estaba haciendo una obra y él llega a la función. ‘Carlos, tengo que contar una cosa. He venido a pedirte permiso para hacer Tatán. No lo voy a hacer si tú no me das tu autorización’. Yo le dije: ‘si tú no lo haces, yo me voy a sentir muy mal porque tú eres Tatán’”

Mesta consideró que esa anécdota se relaciona con que Carrillo estuvo “fuera del sistema” y que lo pudo comprobar con las indicaciones que dejó tras su muerte (pidió estricto privado). “Fue un hombre fuera del sistema. Las artes escénicas ahora están incorporadas, de alguna manera, al sistema y es un esfuerzo enorme por recuperar el espíritu de las escuelas, que lo tuvo Oscar desde el inicio, para estar caminando dentro de una sociedad y estar en el límite para estar fuera del sistema también. Y Oscar fue eso, un verdadero artista”.

La reunión terminó con la proyección de un video preparado por su familia. Natalia Torres Vilar y sus hijos Andrés y Alejandro, compartieron imágenes familiares y de sus personajes. En un post, la actriz dijo: “Le ganamos tres años al cáncer. Tres años vividos con una conciencia renovada de lo que significa vivir”.