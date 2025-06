‘El frente costero’ (‘The Waterfront’) es el nuevo drama familiar de Netflix que promete cautivar a los seguidores de la famosa y exitosa 'Succession'. La historia sigue a la poderosa familia Buckley, dueña de un imperio pesquero en decadencia ubicado en el sur de Estados Unidos. Tras una inesperada crisis de salud del patriarca, Harlan Buckley, sus hijos se enfrentan en una feroz batalla por el poder y el legado familiar. Inspirada en hechos reales, la serie explora las tensiones internas, traiciones y secretos que amenazan con hundir a una de las dinastías más influyentes de la región.

La producción de ocho episodios está protagonizada por Holt McCallany, Maria Bello y Melissa Benoist, quienes interpretan a algunos de los miembros más influyentes del clan Buckley. Creada por el guionista y director Kevin Williamson ('Scream', 'Dawson’s Creek', 'The Vampire Diaries'), 'El frente costero' se perfila como una de las propuestas más intensas del año, combinando drama familiar con una lucha despiadada por el control de un imperio. A continuación, te mostramos a los actores que interpretan a estos fascinantes personajes.

Reparto de ‘El frente costero’: estos son los actores que dan vida a la familia Buckley

Holt McCallany como Harlan Buckley

Holt McCallany interpreta a Harlan Buckley, el patriarca de la familia en 'The Waterfront' Reconocido por sus papeles en 'Mindhunter', 'The Lincoln Lawyer' y 'The Iron Claw', el actor da vida a un hombre marcado por dos infartos que, pese a sus múltiples defectos, lucha por mantener unido a su clan y salvar el imperio pesquero familiar. Según contó a Netflix, Harlan es un personaje complejo, lleno de imperfecciones, pero profundamente comprometido con el bienestar de los suyos.

Maria Bello como Mae Buckley

Maria Bello, actriz nominada al Emmy y los Golden Globe por sus papeles en 'A History of Violence' y 'The Cooler', interpreta a Mae Buckley, una mujer fuerte y determinada que lidera la pesquería familiar con métodos poco ortodoxos, siempre priorizando la supervivencia de los suyos. El creador Kevin Williamson la define como el corazón resistente del clan Buckley, una figura que se mantiene firme cuando todo a su alrededor se derrumba.

Melissa Benoist como Bree Buckley

Melissa Benoist, conocida por sus papeles en 'Glee', 'Supergirl' y 'The Girls on the Bus', da vida a Bree Buckley, la hija inteligente pero impulsiva del patriarca. Aunque antes estuvo a cargo de las finanzas del negocio familiar, sus conflictos internos y decisiones pasadas amenazan con poner en riesgo su futuro dentro del imperio Buckley.

Jake Weary como Cane Buckley

Jake Weary, visto en series como 'Animal Kingdom' y 'The Walking Dead: Dead City', interpreta a Cane Buckley, el hijo menor de la familia. Siempre en busca de la aprobación de su padre, Cane lidia con una relación tensa y cargada de expectativas, lo que lo lleva a tomar decisiones impulsivas para demostrar su valía dentro del imperio familiar.

Danielle Campbell como Peyton Buckley

Danielle Campbell, conocida por sus papeles en 'Starstruck', 'The Originals' y 'Tell Me a Story', interpreta a Peyton Buckley. Es la esposa de Cane y madre de su hija, una mujer que busca estabilidad en medio del caos familiar, intentando equilibrar su rol de madre con las tensiones que rodean a los Buckley.

¿De qué trata 'The Waterfront'?

'The Waterfront' sigue la historia de los Buckley, una influyente familia de Havenport, un pueblo costero en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su poder proviene de un exitoso negocio pesquero que no solo domina la industria local, sino que también se ha expandido hacia otros sectores, como la gastronomía. Tras sufrir dos infartos, el patriarca Harlan Buckley deja en manos de su esposa, Mae, y su hijo Cane la responsabilidad de preservar el legado familiar. Sin embargo, poco a poco comienzan a surgir tensiones internas que amenazan con fracturar la estabilidad del imperio.

Mientras tanto, Bree, la hija de Harlan, enfrenta sus propios conflictos. En proceso de rehabilitación por adicción y tras perder la custodia de su hijo, intenta rehacer su vida. Sin embargo, una nueva relación personal podría no solo poner en riesgo su recuperación, sino también tener consecuencias que afecten el futuro del negocio familiar. La serie explora los lazos, secretos y traiciones que se esconden tras una familia aparentemente poderosa y unida.