'Rosario Tijeras' temporada 4: ¿A qué hora se estrena la serie mexicana que causa revuelo en Netflix?

La serie mexicana 'Rosario Tijeras' conquistó al público desde su estreno en 2016, posicionándose rápidamente como un fenómeno televisivo. Su historia, protagonizada por una joven marcada por la violencia y empujada a un mundo de venganza, conectó con miles de espectadores en América Latina, quienes esperan el estreno de la temporada 4 este miércoles 18 de junio.

'Rosario Tijeras' regresa con una historia llena de emociones intensas y nuevos giros en la vida de su protagonista. Esta emocionante entrega se estrenará en Netflix en diferentes horarios dependiendo del país en que te encuentres.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de 'Rosario Tijeras'?

La cuarta temporada de 'Rosario Tijeras' llegará a Netflix el miércoles 18 de junio de 2025, lista para cautivar a una nueva generación de espectadores. Para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En esta esperada entrega, la trama da un giro significativo al enfocarse en Ruby, la hija de Rosario, quien crece bajo la sombra de su madre. Mientras intenta forjar su propio camino, Ruby se ve obligada a enfrentar los fantasmas del pasado, el peso de un oscuro legado y los secretos familiares que amenazan con cambiarlo todo.

¿A qué hora se estrena 'Rosario Tijeras 4' en Latinoamérica?

La cuarta temporada de 'Rosario Tijeras' se estrena en Netflix el miércoles 18 de junio de 2025, y estará disponible desde las 2:00 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ciudad de México). Como es costumbre en la plataforma, todos los títulos se habilitan al mismo tiempo según el huso horario del Pacífico, lo que permite que los usuarios más entusiastas comiencen a verla desde la madrugada.

En el resto de la región, el horario para ver 'Rosario Tijeras' varía ligeramente. En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, la serie estará disponible desde las 4:00 a.m.; en Venezuela, Bolivia y República Dominicana, desde las 3:00 a.m. Por su parte, en Brasil, el estreno será a las 4:00 a.m. en ciudades como São Paulo (hora de Brasilia). Así, los fanáticos en toda Latinoamérica podrán disfrutar del estreno casi en simultáneo, sin importar el país.