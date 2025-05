Robert De Niro: “El arte es una amenaza para los fascistas”

Robert De Niro ha recibido la Palma de Oro de Honor en Cannes 2025. Su discurso, como se esperaba, fue contundente contra las decisiones políticas de Donald Trump y pidió que, durante los días que dure el festival de cine, se celebre el cine, pero también la libertad y la igualdad.

“En mi país, estamos luchando con todas nuestras fuerzas por la democracia que alguna vez dimos por sentada. Eso nos afecta a todos aquí, porque el arte es democrático, el arte es inclusivo y une a las personas, como esta noche. El arte busca la verdad. El arte abraza la diversidad, y por eso el arte es una amenaza”, declaró De Niro.

PUEDES VER: Francia: la caída de Gérard Depardieu

No es la primera vez que el actor de Taxi Driver cuestiona al presidente de Estados Unidos, pero además, no es la primera vez que habla acerca de la libertad y la diversidad. Hace unos días, luego de que su hija Airyn De Niro habló sobre “dar el paso hacia esta nueva identidad” en una entrevista, el actor le expresó “su amor y apoyo”.

Considerado “uno de los grandes actores de la historia”, De Niro halagó la programación del festival y llamó a luchar por la libertad creativa. “Por eso somos una amenaza para los autócratas y fascistas. El presidente filisteo de Estados Unidos se ha hecho nombrar jefe de una de nuestras principales instituciones culturales. Ha recortado la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación. No se le puede poner precio a la creatividad, pero al parecer sí se le puede poner un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables”.

En el discurso de la presidenta del jurado, Juliette Binoche, también se abordó la política. “Guerra, pobreza, calentamiento global, misoginia primitiva... los demonios de las barbaridades no nos dejan salida”.

De Niro recordó las veces que había asistido al festival con el director Martin Scorsese. La última vez fue con la cinta Los asesinos de la luna con la que Lily Gladstone logró ser la primera actriz indígena estadounidense en ser nominada al Óscar. El cine, dice De Niro, busca la verdad y la verdad está siendo atacada no solo en EE. UU. “Este no es solo un problema estadounidense, es global. A diferencia de una película, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que actuar, y tenemos que hacerlo ya. Sin violencia, pero con gran pasión y determinación. Es hora de que todos los que se preocupan por la libertad se organicen, protesten y, cuando haya elecciones, por supuesto, voten. Voten