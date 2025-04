Muere Robert Trebor, famoso actor de ‘Xena: la princesa guerrera’ y ‘Hércules’, a los 71 años

Robert Trebor, el conocido actor de las series ‘Hércules’ y ‘Xena: la princesa guerrera’, falleció el 11 de marzo a los 71 años, a causa de una sepsis, según informó recientemente su esposa, Deirdre Hennings. Su muerte se produjo en el Centro Médico de Los Ángeles, tras una larga lucha contra la leucemia que le fue diagnosticada en 2012.

Trebor, quien se sometió a un trasplante de células madre al año siguiente, había enfrentado varios efectos secundarios derivados del tratamiento. Su partida ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento, donde su trabajo fue muy querido por los seguidores de sus papeles más icónicos.

¿Quién fue el actor Robert Trebor?

Robert Trebor dejó una marca imborrable en la televisión y el cine. Nacido en Filadelfia, inició su camino en el teatro, especialmente en producciones del Ensemble Studio Theatre de Nueva York. Su primer papel destacado llegó en 1985 con la película para televisión Out of the Darkness, donde interpretó al “Hijo de Sam” junto a figuras como Martin Sheen y Héctor Elizondo.

En los años posteriores, participó en diversas películas como 52 Pick-Up (1986), My Demon Lover (1987) y Talk Radio (1988). Sin embargo, el personaje por el que es recordado por muchos es el de Salmoneus, un mercader que interpretó tanto en Hércules como en Xena, y que lo convirtió en un favorito del público, incluso inspirando figuras de acción y participaciones en convenciones.

Además de su faceta como actor, Trebor también incursionó en la escritura con dos libros y fue reconocido como uno de los primeros artistas en residencia de The Braid, una organización cultural en Los Ángeles. Su último crédito cinematográfico fue en ¡Salve, César! (2016), de los hermanos Coen. Trebor deja atrás a su esposa, con quien estuvo casado durante 43 años, y en su memoria se están recibiendo donaciones para crear un fondo de becas en The Braid y para apoyar la Fundación para la Investigación de la Leucemia.