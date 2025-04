William Schaub, un profesor de inglés y ex actor conocido por sus papeles en series de televisión de los años 90, como Beverly Hills 90210, Will & Grace y Alias, fue arrestado el jueves en un suburbio de Chicago tras ser acusado de abuso sexual y acoso a una de sus estudiantes. Schaub, de 56 años, fue detenido después de una investigación que comenzó a principios de marzo luego de recibir una denuncia anónima.

Las autoridades han revelado que la acusación contra Schaub se relaciona con un comportamiento inapropiado hacia una alumna menor de edad, incluyendo el intercambio de mensajes sexuales a través de medios electrónicos, los cuales habrían comenzado a fines del año pasado. Además, los investigadores encontraron pruebas de contacto físico inapropiado entre el profesor y la estudiante. El caso ha conmocionado a la comunidad escolar de Naperville y los padres de familia de la escuela secundaria Neuqua Valley.

¿Qué cargos enfrenta William Schaub luego de ser acusado ante las autoridades?

William Schaub enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos uno de agresión sexual agravada, otro de abuso sexual agravado y uno más por acoso. Estos cargos están relacionados con su conducta hacia una de sus estudiantes, a quien habría manipulado mediante mensajes inapropiados durante varios meses, según la información divulgada por la policía de Naperville.

Las acusaciones indican que Schaub mantuvo una relación inadecuada con la joven a través de mensajes electrónicos entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. La investigación reveló que los intercambios no solo se limitaron a la comunicación digital, sino que también incluyeron comportamientos físicos inapropiados.

William Schaub se hizo conocido principalmente por su carrera como actor en los años 90 y principios de los 2000. Participó en varias series de televisión populares durante esa época. Algunos de sus papeles más destacados fueron en Beverly Hills, 90210, Will & Grace y Alias. También participó en otras películas y series de la época, lo que lo convirtió en una figura medianamente reconocida en Estados Unidos.

El actor se retiró de la actuación junto con su esposa y se instalaron en Illinois en 2011. Foto: IMDb.

Autoridades investigan al ex actor y profesor por acusaciones de abuso sexual tras denuncia anónima

La investigación de las autoridades comenzó cuando la policía de Naperville recibió una denuncia anónima que alertaba sobre el comportamiento de Schaub. Según el comandante Rick Krakow, la policía encontró mensajes de texto y correos electrónicos de contenido sexual entre Schaub y la alumna, además de evidencia que apuntaba a contacto físico.

La policía local, junto con el Centro de Defensa Infantil de Will County, inició una investigación formal. Aunque las autoridades aún no han identificado a otras posibles víctimas, han solicitado a la comunidad que cualquier persona con información adicional se comunique con ellos. Según la policía de Naperville, la acusación no apunta a un patrón extendido de comportamiento, pero sigue siendo un asunto de gran preocupación.

El arresto de Schaub se llevó a cabo durante una parada de tráfico en las cercanías de La Grange, un suburbio de Chicago. En la actualidad, el acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Will y está esperando su primera comparecencia ante un juez.

¿Qué dijo la escuela secundaria sobre William Schaub?

La escuela secundaria Neuqua Valley, donde Schaub trabajaba como profesor de inglés y formaba parte del departamento de teatro, emitió una declaración oficial tras enterarse de las acusaciones. El distrito escolar Indian Prairie School District #204 aseguró que, al recibir la denuncia, inmediatamente colocaron a Schaub en licencia administrativa y colaboraron con las autoridades en la investigación.

La declaración subraya que Schaub fue contratado en 2013 tras haber completado con éxito una verificación de antecedentes criminales. Además, la escuela indicó que se están tomando medidas para asegurar el bienestar de los estudiantes y proporcionar apoyo psicológico a quienes lo necesiten. El distrito también expresó su compromiso con el bienestar de los alumnos, asegurando que el caso está siendo tratado con la máxima seriedad.

“La seguridad de los estudiantes es siempre la principal prioridad del distrito y el distrito está cooperando plenamente con la policía en su investigación. Agradecemos la colaboración del Centro de Defensa Infantil del Condado de Will, el Departamento de Policía de Naperville y la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Will en este asunto”, se lee en el comunicado.