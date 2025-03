Con un elenco estelar y una narrativa cautivadora, ‘La residencia’ se basa en la novela ‘The Residence: Inside the Private World of the White House’ de Kate Andersen Brower. La serie, creada por Paul William Davies y producida por Shondaland, ofrece una mirada única a la vida en la mansión más famosa del mundo.

“132 habitaciones, 157 sospechosos y un cadáver. Una inspectora excéntrica y una desastrosa cena de Estado. La residencia es un descabellado relato policíaco que recorre los entresijos de todos los rincones de la Casa Blanca a través del variopinto personal de la mansión más famosa del mundo”, menciona la sinopsis.

¿De qué trata ‘La residencia’?

Cornelia Cupp se perfila como una detective que podría alcanzar la misma notoriedad que los célebres investigadores de la ficción, como Sherlock Holmes. En esta ocasión, su misión es esclarecer el asesinato de alguien en la Casa Blanca, un crimen que se desarrolla en las exclusivas áreas de la residencia presidencial, a las que el público generalmente no tiene acceso.

La trama se complica aún más al desarrollarse durante una cena de alto nivel, donde la famosa cantante Kylie Minogue también se presenta. En este contexto, todos los empleados del edificio se convierten en potenciales sospechosos. Cupp, una investigadora singular con una pasión por la ornitología, se aleja de los métodos convencionales en su búsqueda de la verdad. Su carácter distintivo y su enfoque poco ortodoxo la convierten en una figura intrigante en el mundo de la investigación criminal.

Lista de personajes en ‘La residencia’

‘La residencia’ se estrenó el 20 de marzo en Netflix, por lo que a continuación conocerás quién es quién en la serie.

Uzo Aduba interpreta a ‘Cordelia Cupp’: Una inspectora brillante y excéntrica que se convierte en la clave para resolver el misterio.

Uzo Aduba interpreta a ‘Cordelia Cupp’. Foto: Netflix

Giancarlo Esposito como ‘A. B. Wynter’: Es el acomodador jefe de la Casa Blanca, que se convierte en la víctima del asesinato.

Giancarlo Esposito como ‘A. B. Wynter’. Foto: Netflix

Edwin Park es ‘Randall Park’: Agente especial del FBI que colabora con Cordelia en la investigación del asesinato.

Edwin Park es ‘Randall Park’. Foto: Netflix

Susan Kelechi Watson es ‘Jasmine Haney’: Joven asistente de acomodación de la Casa Blanca, prometedora en su carrera.

Susan Kelechi Watson es ‘Jasmine Haney’. Foto: Netflix

Paul Fitzgerald es el ‘Presidente Perry Morgan’.

Paul Fitzgerald es el ‘Presidente Perry Morgan’. Foto: Netflix

Molly Griggs es ‘Lilly Schumacher’: Secretaria del Presidente Morgan.

Molly Griggs es ‘Lilly Schumacher’. Foto: Netflix

Mary Wiseman es ‘Marvella’: Chef de la Casa Blanca.

Mary Wiseman es ‘Marvella’. Foto: Netflix

Además de los protagonistas, ‘La residencia’ cuenta con un elenco diverso y talentoso que incluye a Edwina Findley, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Julieth Restrepo, Mel Rodriguez, Isiah Whitlock Jr. y Mary Wiseman. La protagonista Uzo Aduba destacó la calidad del grupo, mencionando que todos disfrutaban de trabajar juntos y que cada día era una experiencia divertida.