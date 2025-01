Koichiro Ito, colaborador desde hace mucho tiempo del aclamado cineasta de anime Makoto Shinkai, podría enfrentar una sentencia de seis años de prisión. El productor japonés detrás de varios éxitos masivos como ‘Suzume’, ‘Your name’, ‘Weathering With You’, ‘The Garden of Words’ y ‘Children Who Chase Lost Voices’ fue arrestado en febrero de 2024 por solicitar imágenes explícitas a una menor. Semanas después, fue detenido nuevamente bajo sospecha de actos sexuales con una niña de 15 años a cambio de dinero en efectivo después de conocerla en las redes sociales.

El productor de anime era plenamente consciente de que la víctima era menor de edad. Desde entonces ha sido acusado de violación y pornografía infantil y de violaciones de la ley de prostitución infantil. El caso ha generado gran polémica en Japón debido a la fama que tenía como productor de renombrados animes.

Koichiro Ito le pagó a más de 100 personas para favores sexuales

Además de las acusaciones iniciales, medios japoneses como NHK News y NTV informaron que Koichiro Ito pagó grandes sumas de dinero a más de 100 personas para mantener relaciones sexuales con ellas, grabarlas y almacenar las imágenes. La fiscalía destacó la naturaleza "astuta y maliciosa" de sus actos, argumentando que Ito explotó la inmadurez de sus víctimas, utilizando su poder económico para satisfacer sus deseos sexuales, y solicitó una condena de seis años de prisión.

Aunque los abogados de Ito inicialmente rechazaron varios de los cargos, finalmente reconocieron la gravedad de las acusaciones. Contradiciendo la petición de la fiscalía, la defensa solicitó una sentencia suspendida, alegando que había alcanzado un acuerdo con dos de las víctimas y que actualmente está recibiendo tratamiento psicológico. El juicio continuará, y se espera un fallo definitivo para el 28 de febrero.