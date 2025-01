Tras un episodio que causó furor en internet al presentar por primera vez a Vegeta en su transformación de Super Saiyajin 3 dentro del anime, los seguidores de 'Dragon Ball Daima' esperan ansiosos el próximo capítulo de la obra de Akira Toriyama. En esta ocasión, Vegeta y Goku unirán fuerzas para enfrentarse a Arinsu, quien continúa siendo una amenaza constante.

'Dragon Ball Daima': cómo y dónde ver el capítulo 13 en español latino

El episodio 13 de 'Dragon Ball Daima' estará disponible este viernes 10 de enero en los siguientes horarios para Latinoamérica y España:

México: 1:00 pm.

Colombia: 1:00 pm.

Ecuador: 1:00 pm.

Venezuela: 2:00 pm.

Chile: 3:00 pm.

Argentina: 3:00 pm.

Perú: 1:00 pm.

Bolivia: 2:00 pm.

Paraguay: 2:00 pm.

Uruguay: 3:00 pm.

España: 8:00 pm. (hora peninsular)

¿Dónde ver los capítulos de 'Dragon Ball Daima'?

La primera temporada estará disponible en Crunchyroll, con transmisión simultánea con Japón. Los episodios podrán verse subtitulados en varios idiomas, incluyendo el español, permitiendo a los fanáticos de todo el mundo disfrutar de la acción en tiempo real. Entrando a este link podrás ver todos los episodios de “Dragon Ball Daima”.

¿'Dragon Ball Daima' se puede ver en Cuevana, Pelisflix o Repelis?

Algunos usuarios han mencionado que ‘Dragon Ball Daima’ se puede encontrar en plataformas no oficiales como Cuevana, Doramasflix e incluso en grupos de Telegram. No obstante, es crucial señalar que utilizar estos sitios no autorizados implica riesgos importantes para tus dispositivos, tanto móviles como de escritorio. Estas plataformas no tienen los derechos legales para transmitir la serie coreana, lo que no solo constituye una violación de la ley, sino que también pone en riesgo la seguridad de tus dispositivos.

Muchas de estas páginas contienen anuncios invasivos, malware o incluso virus que podrían dañar tus dispositivos y comprometer tu información personal. Es fundamental recordar que la responsabilidad de acceder a estos servicios recae en el usuario, quien debe estar plenamente informado de los riesgos legales y de seguridad que esto implica.