Muere la actriz Joan Plowright a los 95 años: leyenda brilló en ‘101 dálmatas’ y ‘Daniel el travieso’

La actriz británica Joan Plowright, viuda del icónico Laurence Olivier, falleció a los 95 años, dejando un legado impresionante en el mundo del cine, teatro y televisión. Su carrera, que abarcó más de siete décadas, la convirtió en una de las figuras más respetadas y queridas de la actuación.

Plowright, conocida por su versatilidad y talento, brilló en películas memorables como 'Las crónicas de Spiderwick' (2008), 'Té con Mussolini' (1999), '101 Dálmatas' (1996) y ‘Daniel el Travieso’. Su familia confirmó su fallecimiento el 16 de enero, destacando que la actriz partió "pacíficamente" en la residencia para artistas Denville Hall, rodeada de sus seres queridos.

¿En qué producciones ha estado Joan Plowright y por qué fue tan famosa?

A lo largo de su carrera, Joan Plowright se destacó en el cine y el teatro, siendo reconocida con múltiples galardones, incluidos dos Globos de Oro por 'Stalin' (1992) y 'Enchanted April' (1991). Su debut en la gran pantalla se produjo en 1956 con 'Moby Dick', y su última aparición fue en el documental 'Nothing Like a Dame' (2018), donde se interpretó a sí misma. Variety la describió como “quizás la mejor actriz anglófona del siglo XX”.

En el ámbito teatral, Plowright cimentó su reputación tanto en el West End londinense como en Broadway. Su actuación en 'A Taste of Honey' (1961) le valió un premio Tony, y en 1978 recibió el premio Laurence Olivier como Actriz del Año por 'Filumena'. Su participación en 'I Love You to Death' (1990), junto a River Phoenix, marcó otra etapa memorable de su carrera.

Joan Plowright marcó una época en los últimos 50 años y destacó como una de las actrices más populares de antaño. Foto: Sensacine.

¿Quién fue Joan Plowrigth?

Joan Plowright, nacida el 28 de octubre de 1929 en Brigg, Lincolnshire, fue hija de Daisy Margaret Burton y William Ernest Plowright, un reconocido periodista. Su pasión por la actuación la llevó a formarse en la prestigiosa Bristol Old Vic Theatre School, lo que marcó el inicio de una destacada carrera en los escenarios.

En 1961, contrajo matrimonio con Laurence Olivier, uno de los grandes íconos del teatro y el cine, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas del espectáculo. Juntos tuvieron tres hijos: Richard, actor y director, y las actrices Tamsin y Julie Kate Olivier. Cabe destacar que antes de Olivier, Plowright estuvo casada con Roger Leonard Gage (1953-1960).