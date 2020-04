Reboot de los Power Rangers incluiría una ranger transgénero

Si bien la última película que trajo de vuelta a los populares Power Rangers en 2017 no fue la que los fanáticos esperaban, la producción decidió que prevalezca una de las cualidades más significativas por las que brilló la franquicia durante tantos años: la representación de la diversidad.

El programa original incluía en su reparto a actores asiáticos y afrodescendientes. Sin embargo, la última gran producción que Lionsgate realizó sobre la franquicia fue un paso más allá al contar con un ranger autista y otro que se reconocía como homosexual.

Ahora, con un nuevo proyecto de Power Rangers en marcha tras su anuncio en diciembre pasado, es posible que los guerreros puedan contar con un nuevo miembro perteneciente a la comunidad LGTB, según información del medio especializado We Got This Covered.

La futura película será dirigida por Jonathan Entwistle, realizador a cargo de The End of the Fucking World, e incluirá a una ranger transgénero, de acuerdo con las fuentes de WGTC. Previamente, algunos rumores especulaban sobre la posibilidad de que el ranger azul podría ser gay y el ranger rojo fuese interpretado por una mujer.

Mira aquí el tráiler de Power Rangers (2017):

A pesar de que aún no hay detalles oficiales de la trama, otros medios como THR aseguran que la película contará con viajes en el tiempo. Así, se abren las puertas al desarrollo de un nostálgico crossover en el que el equipo de rangers actuales puedan juntarse con la primera alineación de Mighty Morphin y su elenco original.