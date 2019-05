Jojo's Bizarre Adventure presentó momento histórico del manga [VIDEO]

Los fanáticos de Jojo's Bizarre Adventure vivieron un momento que los lectores del manga esperaban. Esta semana Golden Wind presentó su episodio 31 con una paliza que marcó la obra de Hirohiko Araki para siempre.

La parte 5 de la serie centrada en la familia Joestar cuenta la historia de Giorno Giovanna y Bruno Bucciarati, miembros de la banda Passione en Italia.

Es en el último capítulo emitido del anime que se nos muestra la feroz batalla entre Giorno y Cioccolata, dónde el estudio David Production sorprendió a los seguidores de Jojo's adaptando las 7 páginas del capítulo 562 del manga. El final de la pelea entre el descendiente de la familia Joestar y el perturbador villano termina con una prolongada serie de golpes por parte de 'Gold Experience'.

Expresando: “¡MUDA MUDA MUDA...! (inútil, inútil, inútil)”, el hijo de Dio Brando - en colaboración con Jonathan Joestar - destruye completamente a su enemigo terminando con un 'Wry' característico de su padre vampírico. Lo anecdótico del momento es que el cuerpo molido de Cioccolata termina en la basura con destino a incinerarse en los próximos días. El anime se encuentra actualmente en su recta final.

Un momento similar se vivió en la tercera parte Stardust Crusaders cuando Jotaro Kujo arremetió contra Steely Dan por atentar contra la vida de su abuelo Joseph Joestar. El poderoso Star Platinum también le dedicó una serie prolongada de 'Ora Ora Ora' para el deleite de los espectadores.

Sinopsis de Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind

Golden Wind es el quinto arco argumental del manga de JoJo's Bizarre Adventure publicado en la revista Shūkan Shōnen Jump entre el año 1995 y 1999. Originalmente titulada "JoJo's Bizarre Adventure Parte 5 Giorno Giovanna: Herencia Dorada" (ジョジョの奇妙な冒険 第5部 ジョルノ・ジョバァーナ【黄金なる遺産】, JoJo no Kimyō na Bōken Dai Go Bu Joruno Jobāna [Ōgon Naru Isan]), el arco abarca un total de 155 capítulos y toma lugar entre los acontecimientos de Diamond is Unbreakable y Stone Ocean.

La historia sigue a Giorno Giovanna, el hijo ilegítimo de DIO concebido con el cuerpo de Jonathan Joestar y su sueño por ascender dentro de la mafia napolitana para derrotar al jefe de Passione.