Shingeki no Kyojin: ¡Atención fans! WIT Studio abandonará el anime

Shingeki no Kyogin se ha convertido en uno de los animes más populares del mundo gracias a su espectacular animación y asombrosa historia. Uno de estos puntos fuertes podría abandonar la serie a futuro.

Desde WIT Studio, encargados de animar la serie basada en el manga de Hajime Isayama, se dio a conocer que dejarían la producción una vez finalizada la emisión de la tercera temporada.

El usuario de Twitter Yonkou Productions, conocido por dar informaciones sobre el mundo del anime y manga, dio a conocer la fatal noticia para los fans de Eren, Levi y Mikasa; pues la casa animadora fue la encargada del éxito mundial de Shingeki No Kyojin.

Yonkou también dio a conocer que dependerá de la editorial Kodansha elegir al nuevo estudio encargado de animar Attack on Titan. “Deben entender lo agotador que ha sido para WIT hacer Attack on Titan desde sus inicios. Teniendo más de 30 animadores clave y 10 o más supervisores de animación por episodio volvieron esto una pesadilla porque los horarios siempre han sido malos. No es de sorprenderse que WIT se haya retirado dado esto”, relató.

