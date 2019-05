Attack on Titan 3x16 EN VIVO: Cómo y dónde ver el episodio 53 de Shingeki no Kyojin

En unas horas se estrenará Attack on Titan 3x16 que continuará la historia de uno de los animes más seguidos en el mundo.

Por tal motivo, en esta nota sabrás todos los detalles de la serie, además de conocer como y dónde ver Shingeki no Kyojin.

¿Cómo y dónde ver Attack on Titan 3x16?

El capítulo 16 de la temporada 3 de Shingeki no Kyojin se estrenará este domingo 19 de mayo en varios países del mundo y a través de distintas plataformas de streaming.

Una de estas plataformas es Crunchyroll en donde se necesitará una suscripción premium

- Attack on Titan 3x16 en América Latina: 19 de mayo online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Attack on Titan 3x16 en Estados Unidos: 19 de mayo online por Funimation y Crunchyroll con subtítulos en inglés.

- Attack on Titan 3x16 en España: 19 de mayo por Mtmad.

- Attack on Titan 3x16 en Japón: 19 de mayo por NHK General TV.

¿A qué hora ver Attack on Titan 3x16?

El episodio Attack on Titan 3x16 llegará a la 1:00 PM (hora peruana) a través de las diversas plataformas online.

¿Cuántos capítulos tiene Attack on Titan temporada 3 parte 2?

Capítulo 13: The Town Where Everything Began - La ciudad donde todo empezó

Capítulo 14: The Thunder Spears - Las lanzas del trueno

Capítulo 15: Descent - Descenso

Capítulo 16: Perfect Game - Juego perfecto

¿Qué ocurrió en Attack on Titan 3x15?

En el episodio 15 se hizo una pequeña reseña de los hecho ocurridos con Reiner y Bertholdt. Además, del momento en que Eren se convirtió en un titán y cerró el muro con una gigantesca roca.

Sin embargo, Marco los encuentra y desea matarlo junto con Annie para que no cuente nada de lo que escuchó sobre ellos y los titanes.

Son interrumpidos por el titán que les avisa que los humanos se estaban acercando, deciden separarse y tomar una mejor decisión por el bien de la misión.

Al final del episodio una explosión alcanza a los miembros de la tropa y Mikasa, Armin y Eren deciden elaborar un plan para eliminar al titán colosal antes que llegue a la muralla y la destruya.

¿Qué pasará en Attack on Titan 3x16?

El próximo episodio se titulará 'El juego perfecto' y se espera que Armin de las ordenes indicadas para derrotar al titán colosal.

Además, Reiner está vivo recuperándose de las heridas que tuvo a causa de la batalla contra Eren y las tropas de la Legión de Reconocimiento, algo que Armin deberá considerar en su plan.

Tráiler de Attack on Titan 3x16