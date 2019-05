Attack on Titan 3x14 EN VIVO: ¿A qué hora y cómo ver el capítulo 14 de la temporada 3?

"Attack on Titan 3x14" EN VIVO ONLINE | El anime más brutal y popular de todos está de regreso. "Shingeki no Kyojin" estrenará este domingo 5 de mayo el episodio 14 de la segunda parte de la tercera temporada.

En esta página te contaremos todas las páginas web y plataformas para que puedas ver "Attack on Titan 3x14", anime que empezó a publicarse en 2009 gracias a la revista mensual Bessatsu Shonen Magazine. Luego de ello, la obra de Hajime Isayama llegó a la televisión en abril del 2013.

La segunda parte de la temporada 3 de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin") seguirá la historia de Eren y la Tropa de Reconocimiento, quienes han entrado en el Muro María para reconquistar Shingashina.

¿Dónde ver Attack on Titan 3x14?

- Crynchyroll: "Attack on Titan 3x14" llegará aproximadamente a las 10:35 AM hora del Pacífico en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, América Central, América del Sur, el Caribe; y miembros premium en los países nórdicos y holandeses. Esto será con subtítulos en inglés, y necesitará una suscripción premium.

- FunimationNOW: El tiempo exacto en vivo no se ha confirmado, pero los fanáticos deben esperar el nuevo episodio en la misma ventana que debutará en Crunchyroll. Los suscriptores podrán ver el capítulo con subtítulos en inglés, y la copia en inglés de la serie estará disponible después de su debut en Toonami.

- Hulu: Se transmitirá poco después de su debut en Crunchyroll y FunimationNOW. Esto será con subtítulos en inglés, y se necesitará pagar una suscripción.

¿Cómo y dónde ver Attack on Titan 3x14?

"Attack on Titan 3x14" llegará este domingo 5 de mayo de 2019 de manera simultánea gracias a diversas plataformas alrededor del mundo.

- Fecha de estreno "Attack on Titan 3x14" en Japón: 5 de mayo por NHK General TV.

- Fecha de estreno "Attack on Titan 3x14" en América Latina: 5 de mayo online por Fumination y Crunchyroll con subtítulos en inglés.

¿A qué hora ver Attack on Titan 3x14?

El capítulo "Attack on Titan 3x14" llegará a la 1:00 PM (hora peruana) a través de las diversas plataformas online.

SINOPSIS ATTACK ON TITAN 3x14

" Las hordas de gigantes, centradas en la 'Bestia Gigante', aparecen, y el Cuerpo de Vigilancia está completamente rodeado. Defienden sus caballos de pie y hacen todo lo posible para derrocar al "Sakai Giant".

TRAILER ATTACK ON TITAN 3x14

¿Cuántos episodios tiene Shingeki No Kyojin?

La adaptación anime de Attack on Titan (Shingeki No Kyojin) cuenta con 50 episodios transmitidos, 1 episodio recopilatorio y 5 episodios especiales (OVAS) para la televisión.

¿Cuál es el significado de Shingeki no Kyojin?

Shingeki no Kyojin (進撃の巨人 Shingeki no Kyojin), conocida en inglés como Attack on Titan y en habla hispana como Ataque a los titanes​,​ es una serie manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama