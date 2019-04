Avengers: Endgame: fanáticos enojados por como trataron a Thor en la cinta [ALERTA DE SPOILERS]

Thor no es el mismo de antes. Avengers: Endgame se estrenó y a pesar que fue un éxito de taquilla, algunos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no se sienten contentos con el cambio de personalidad que sufrió el personaje en el filme.

Lo advirtieron los hermano Russo, los tráileres de la cuarta película de Los Vengadores fueron modificados intencionalmente para confundir a los espectadores.

Por tal motivo, a los seguidores de la Saga del Infinito les tomó por sorpresa la aparición del Dios del Trueno en la película.

A continuación advertimos que brindaremos SPOILERS de Avengers: Endgame. Si aún no has visto la película es mejor que no continúes leyendo esta nota.

Luego que Thor tenga un cargo de conciencia por no haber derrotado a Thanos en Infinity War, su salud mental se ha deteriorado.

Cinco años pasaron para ver al personaje cambiado, ya no es el mismo de hace años. Para representar la depresión que sufre el hijo de Odín, los hermano Russo decidieron darle un cambio drástico que no fue del agrado de la mayoría de fans.

El Dios del Trueno se presenta con unos kilos de más, con el cabello y barba crecidas, además de sufrir de alcoholismo y jugar videojuegos en línea.

Esta nueva apariencia enfadó a más de uno, ya que creen que el nuevo Thor fomenta al bullyng. En varias partes de la película se puede ver como Rocket lo mira con desprecio y vergüenza, Máquina de Guerra lo insulta y el resto de sus compañeros lo ignora.

Los detractores de la película creen que los hermanos Russo estuvieron equivocados al representar la depresión en una persona.

So I have been reading reviews of Endgame and they look positive but holy cow am I prepared to be annoyed at the possibility of fat jokes at Thor’s expense.