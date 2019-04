Dragon Ball Super: ¡Aparece Gokuto! La fusión de Gokú y Naruto que ha paralizado a fans

Uno de los animes que marcó un hito en la historia es Dragon Ball Super. Las aventuras de Gokú y sus amigos encantaron a grandes y pequeños durante épocas, sin embargo, también hubo otro héroe que maravilló a miles: Naruto.

Ambos animes mostraron a dos guerreros capaces de afrontar cualquier tipo de problema y vencer a sus villanos, es por ello que, en más de una ocasión los fans han querido verlos juntos. Sin embargo, esto no se ha podido. Hasta ahora.

El famoso artista CELL-MAN (@CELLMANart) conocido por sus diversos trabajos como "Gokú Ultra Instinto Omen" o "Gokú Ssj 4 en versión Shintani", ha creado un Fan Art que ha emocionado a los fanáticos de Dragon Ball Super y Naruto al mismo tiempo.

¿De qué se trata? Un dibujo en el que aparece Gokú usando la ropa de Naruto. El clásico traje negro y amarillo que usa el Hokage de Konoha, mientras que el saiyajin aparece usando el poder del ermitaño. CELL-MAN se basó en un boceto que realizó Toriyama hace algún tiempo.

"¿Supongo que se llamará Gokuto o algo así?", se puede leer en su publicación. El Gokú en versión Naruto, que une Dragon Ball Super y este anime es todo un boom en las redes sociales. Aquí te dejamos el acabado.

Goku: Naruto Version.



Toriyama made something similar too once, although the outfit was different. Kinda felt like drawing this after seeing a post on IG.



Guess he'll be called Gokuto or something? pic.twitter.com/DbkvyeUPD6