Star Wars: The Rise of Skywalker: Mark Hamill confirma que Luke Skywalker no murió virgen

Lo dijo. El Maestro Jedi más poderoso de todos tuvo que salir a desmentir un rumor muy extaño creado por los fans de Star Wars. Con el pronto estreno de 'Star Wars: The Rise of Skywalker', el actor Mark Hamill, quién interpeta a Luke Skywalker en la ficción, contestó la gran duda de algunos seguidores de la franquicia creada por George Lucas.

Consultado si es que el prodigioso maestro de la fuerza Luke Skywalker murió sin haber tenido relaciones sexuales, la estrella de Hollywood finalmente respondió sobre un ámbito de la vida privada de su personaje

PUEDES VER: Game of Thrones: Este es el oscuro significado del espiral que dejó el Rey de la Noche [SPOILERS]

Mediante Twitter, el actor contestó en la pregunta de una seguidora llamada Lilah Sturges. “Crea tu propia historia de fondo. Es indeterminado, pero en la que hice para él, la respuesta es: no”, escribió de manera breve.

Make up your own backstory. It's undetermined, but in the one I made for him myself, the answer is: no.