Game of Thrones: Escena de Cersei y Euron incomodó a Lena Headey [VIDEO]

El pasado domingo 14 se estrenó la octava temporada de Game of Thrones y dejó más de una escena polémica entre los fans. Una de ellas es la unión entre Cersei Lannister y Euron Greyjoy. Sin embargo, no solo el fandom se incomodó sino también la actriz Lena Headey.

"Ella es la mayor superviviente de toda la serie", así define Headey a Cersei en Game of Thrones. Es por ello que se mostró incómoda con la secuencia que protagonizó con Euron en el pasado episodio GOT 8x01.

La escena de Game of Thrones 8x01 muestra a Cersei hablando con Euron, luego que este le consiga a la Compañía Dorada. La reina se molestó que no hayan traído elefantes y a primera instancia le dijo no a los coqueteos de Euron, sin embargo, después cambió de parecer.

"Yo insistía: 'Ella no lo haría, no lo haría, seguiría peleando", reveló Lena Headey a Entertainment Weekly. "Pero los showrunners, David Benioff y Dan Weiss, obviamente saben lo que están haciendo y estaban convencidos de que Cersei haría lo que tuviera que hacer".

La escena incomodó a los fans, quienes no vieron con buenos ojos esta unión. Sin embargo, Lena expresó que Cersei accedió porque no se tratada nada más que un juego de poder, debido a que no puede darse el lujo de perder aliados.

"Hay algo de juego en todo esto. Cersei es la mejor superviviente. Ella se niega a doblegarse. Llega siempre hasta donde no quiere llegar, lo que la hace más poderosa y triste debido a con quien no está", contó Lena refiriéndose a Jamie Lannister, quien se fue a Invernalia.

Game of Thrones 8x02 llegará este domingo 21.