Game of Thrones: Euron y Maggy, la rana ¿El destino más trágico para Cersei?

Con el estreno de Game of Thrones 8x01 en HBO, los fanáticos de la serie no se despegaron por casi una hora de sus pantallas para ver a detalle la llegada de Daenerys Targaryen a Winterfell.



Si bien era una de las escenas más esperadas, la presencia de Cersei Lannister en el primer capítulo de la temporada 8 recordó a más de uno por qué es una de las villanas más queridas y odiadas de la pantalla chica. Su escena con Euron Greyjoy escondería más de un secreto ¿Por qué está involucrada Maggy, la rana en esta reunión?

Con la amenaza de los Caminantes blancos a punto de llegar a Invernalia, Cersei Lannister ha decidido esperar en King’s Landing a que la batalla en el norte termine para saber con quién se va a enfrentar ahora. Pero esta vez ella no está sola, la reina buscó nuevos aliados: Euron Greyjoy y la Compañía Dorada.



El hecho de faltar a la promesa de pelear junto a los Stark y los Targaryen contra el Night King le valió la que su hermano y gran amor, Jaime Lannister, se fuera al norte para cumplir con su palabra.



Con la presencia de Euron Greyjoy y el interés de él en ella, todo indica que el el tío de Yara y Theon busca casarse con ella para convertirse en rey de Westeros. Tras una noche juntos como 'recompensa' por traer a la Compañía dorada a Desembarco del rey.



¿Qué significa esto para Cersei? Seguramente problemas. Con el fin de la temporada 7, los televidentes nos esteramos que Cersei estaba embarazada, pero en Game of Thrones 8x01 Euron dijo algo que ha todos desconcertó: "le daría un hijo a la reina".

Estas palabras han traído al recuerdo lo dicho por Maggy, la rana. Cuando Cersei era niña acudió a la cabaña de la hechicera para que le adivinara su futuro. Esta mujer le profetizó algunas cosas que ya se cumplieron. En primer lugar, Cersei creía que iba a casarse con Rhaegar Targaryen, el príncipe que ascendería a rey. Maggy, sin embargo, le dijo que no se casaría con el príncipe, sino directamente con el rey, algo que sucedió cuando ella terminó junto a Robert Baratheon.



Además, Cersei preguntó si ella y el rey tendrían hijos. Maggy le profetizó que no, que el rey tendría veinte hijos y ella solo tres. Que sus hijos tendrían coronas de oro y también doradas sus mortajas, anticipando que los tres morirían. Todo se cumplió.



Si esta profecía es cierta, el embarazo de la reina no llegará a término. Los tres hijos prometidos ya han pasado por este mundo. ¿Será que ese bebé ya no exista? ¿O Cersei habrá cedido ante Euron con la idea de convertirlo en un padre para su hijo? Solo nos queda esperar los siguientes capítulos de Game of Thrones.