Game of Thrones: Reportan caída de HBO GO previo al estreno de temporada 8

Lo que todos temían pasó. El esperado regreso de Game Of Thrones no solo es vivido por sus televidentes sino también a través de las redes sociales. Pero, si bien varios tomaron sus precauciones, todo indica que HBO GO no soportó la ola de visitas que recibiría de sus usuarios.

Mediante las redes sociales como Facebook o Twitter, usuarios comentan las dificultades que tiene para poder acceder a la aplicación de HBO para ver Game of Thrones 8x01.

Nuevamente HBO Go se cayó. No reproduce NADA cuando te vas a En Vivo: pic.twitter.com/1Sc3xJMaqT — Guaidó Rodríguez Virgüez Efraín (@ebaritto) 15 de abril de 2019

Los servidores de HBO GO. pic.twitter.com/gg6hRDF8m5 — Luisito Nieve (@jLUISlTOREY) 15 de abril de 2019

SE CAYÓ HBO GO FALTANDO 5 MINUTOS PARA GAME OF THRONES TEMPORADA 8 EPISODIO 1 LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/21Ua4Y8Ra2 — ⚡DC Marvel United⚡ (@itsAdrian95) 15 de abril de 2019

¿Ya están listos para #GOT?



HBO GO ya se cayó así que comiencen a correr en círculos 👀 — Descuentos Rata 🐀 (@DescuentosRata) 15 de abril de 2019

Si no te percataste, desde el pasado 12 de abril las señales de cable en Latinoamérica liberaron el paquete de HBO para que sus televidentes, que no han contratado el servicio adicional, puedan disfrutar de Game of Thrones 8x01.

En Perú, Movistar TV, Direc TV y Claro TV se sumaron a esta decisión de HBO y permiten que sus usuarios vean la programación del canal de cable. En redes sociales los más emocionados son los usuarios, ya que pueden ver gratis el primer episodio de la octava temporada de GOT este domingo desde las 8:00 p. m. Para ver vía online, recuerda que puedes acceder a: www.hbolatam.com/login

