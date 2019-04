Fanáticos de Juego de Tronos acusan a The Walking Dead de plagio

El último capítulo de la novena temporada de The Walking Dead trajo el invierno y los zombis congelados, algo que no fue criticado por los fanáticos de Game of Thrones, quienes acusaron a la serie de plagio.

El problema radica en la comparación que se hace con los 'White Walkers' o 'Caminantes Blancos', como se les conoce en los países de habla hispana.

Estas criaturas aparecieron en el cómic escrito por Robert Kirkman, quien aclaró su "origen" durante el evento Walker Stalker Cruise 2018.

"La idea era que se congelan y preservan durante el invierno, y cuando todo se derrite, vuelven a la vida y se ocupan de sus asuntos", explicó Kirkman cuando le preguntaron sobre los zombis en plena nevada.

Sin embargo, esa aclaración no parece convencer a los seguidores de GOT, que cuestionan porqué algunos caminantes se congelaron y se volvieron rígidos, mientras que otros pudieron salir de la nieve y atacar a los protagonistas.

Estas son algunos de los comentarios que dejaron algunas personas en Twitter y que critican a The Walking Dead.

¿Así que los zombies que están de pie están congelados, pero los que están bajo un manto de nieve pueden moverse? Parece real", escribió un fan en Twitter.

So the zombies standing up are frozen, but the ones UNDER A BLANKET OF SNOW can move? Seems legit. #WalkingDead — I’m cruel. Deal with it. (@MinardiCeiling) April 1, 2019

"¿Cómo es posible que los caminantes en la superficie estén congelados pero que los caminantes enterrados en la nieve no lo estén?", cuestionó otro seguidor.

How come the walkers in the open are frozen stiff but the walkers buried in the snow are not? Eugene, we need one of your glorious explanations here. #TWD #TheWalkingDead #TWDFamily #TWDFinale @WalkingDead_AMC — Giovanni I. Alabiso (@GiovanniAlabiso) April 1, 2019

Indignación con los zombies congelados de The Walking Dead, acusada de copiar Juego de Tronos: "Son Caminantes Blancos"

"La semana pasada fue la Boda Roja... Quería decir la Feria Roja, esta semana el invierno ha llegado y con él, los Caminantes Blancos. ¡The Walking Dead está yendo a donde no ha ido antes ninguna otra serie!", indicó con sarcasmo un espectador.