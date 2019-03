Game of Thrones: Las frases más impactantes de Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen hizo su primera aparición en Game of Thrones mostrándose como un personaje tierno y tímido.

Sin embargo, conforme fueron avanzando las temporadas, sus frases revelaron que se trataba de uno de los personajes más poderosos de Juego de Tronos.

También conocida como Khaleesi, reina de los Ándalos, rompedora de cadenas o madre de Dragones, Daenerys Targaryen destaca por las frases que te presentaremos a continuación.

1. "Soy Daenerys de la Tormenta de la Casa Targaryen, de la sangre de Aegon el Conquistador y Maegor el Cruel, y antes que ellos de la antigua Valyria. Soy la hija del dragón, y les juro que aquellos que les hagan daño morirán gritando”. Esta es una de las frases que el personaje de Game of Thrones dijo en una de las escenas del capítulo 10 de la primera temporada.

2. La frase con la que Daenerys Targaryen hizo su aparición en Juego de Tronos es: “La próxima vez que me levantes una mano será la última vez que tengas manos”. Lo mencionó en el capítulo 4 de la primera temporada.

3. Otra de las frases por la que resaltó Daenerys Targaryen en Juego de Tronos es “¡Cuando mis dragones crezcan, vamos a recuperar lo que me robaron y destruiremos a aquellos que me hicieron daño! ¡Vamos a eliminar ejércitos y quemar ciudades!”. Ese fue el mensaje que dio en el capítulo 4 de la segunda temporada.

4. En el tercer capítulo de la temporada tres, Daenerys Targaryen impactó por la siguiente frase: "Sí, todos los hombres deben morir, pero nosotras no somos hombres".

5. Daenerys Targaryen dijo esta frase en el tercer capítulo de la temporada número cuatro: "No soy su enemigo. Su enemigo está al lado de ustedes. Su enemigo roba y asesina a sus hijos. Su enemigo no tiene nada para ustedes excepto cadenas, sufrimiento, y órdenes. Yo no les he traído órdenes. Les traigo una opción. Y traje a sus enemigos lo que se merecen".

6. Khaleesi también fue uno de los personajes que más sorpresa causó en la temporada número seis por la siguiente frase: "Cada Khal que haya vivido eligió tres jinetes de sangre para luchar junto a él y resguardar su camino, pero yo no soy un Khal. No voy a elegir tres jinetes de sangre. Elegiré a todos".

7. Otra de las frases de Daenerys Targaryen es: “Me parece que una reina que no confía en nadie es tan tonta como una reina que confía en todo el mundo”.

8. Daenerys Targaryen también se hizo conocida por esta frase: “¡Inmaculados! Maten a los amos, maten a los soldados, maten a todo hombre que sostenga un látigo, pero no hagan daño a los niños. ¡Corten las cadenas de cada esclavo que vean!”. La dijo en el capítulo cuatro de la tercera temporada.

9. “Responderé con justicia a la injusticia" es otra de las frases que pronunció la más famosa personaje femenina de Juego de Tronos.

10. Esta es otra frase de Daenerys Targaryen que solo los fanáticos de Game of Thrones entenderán: “Lannister. Baratheon. Stark. Tyrell. Son sólo rayos de una rueda. Éste está arriba, después el otro está arriba, y así sucesivamente, la rueda sigue girando, aplastando a aquellos debajo. Yo no voy a detener la rueda. Voy a romper la rueda”.