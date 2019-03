Star Wars: trilogía de los creadores de Game of Thrones estaría ambientada en la Antigua República

Los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, serán los encargados de la nueva trilogía de Star Wars, la cual centrará sus historias en la Antigua República.

Así informó el sitio web Star Wars Net, que indicó que la decisión se debe a que Disney quiere una historia que capte un público que le guste el tono de Juego de Tronos.

" No es la trilogía de Rian Johnson, es la primera película de los creadores de Game of Thrones, y se desarrolla en la Antigua República, ya que Disney quiere abrir la línea de tiempo de Star Wars y atraer a un público más al estilo de Game of Thrones”, se lee en el portal web.

Muchos creen que la decisión de Disney al contratar a Benioff y Weiss es lógica si quieren replicar el estilo de la serie de HBO, la cual se adecua al de la Antigua República.

“La línea de tiempo es cientos de años antes de los Skywalkers, así que creo que es casi Star Wars se encuentra con El Señor de los Anillos”, señaló la fuente citada.

Además, confirmaron que las filmaciones de la primera película se iniciarán a mediados de este año y que los departamentos de arte se encuentran en la etapa de diseño, ahora que el guion está casi listo.

Esta noticia ha emocionado a los fanáticos de Star Wars, quienes creen que las historias de la Antigua República son las mejores y que se han explorado en los cómics y videojuegos de la franquicia.

Por el momento la noticia no está confirmada, pero se espera que el anuncio de la nueva trilogía y la historia que abarcarán estas películas se den en la próxima Star Wars Celebration.