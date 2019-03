¡CONFIRMADO! Dragon Ball Super vuelve y esta es la fecha en que comenzarán los episodios

Tus sábados no volverán a ser de aburridos, porque ya se confirmó que el anime de Dragon Ball Super vuelve a la televisión y no, no se trata de una broma de mal gusto. Ya es 18 de marzo en Japón y se celebra el ‘Día de los Saiyajin’, por lo que decidieron festejarlo, confirmando la noticia más esperado por todos los fans.

Dragon Ball Super ya tiene fecha oficial de regreso a la televisión, será en el próximo mes de julio, y el encargado de realizar el diseño de los personajes será Naohiro Shintani. Otra de las noticias que pone feliz a los fanáticos, es que la historia que veremos será la adaptación del manga.

El anuncio se especula que se hará oficial en abril, pero fuentes cercanas a Toei Animation ya filtraron la noticia que era un secreto a voces, sobre todo tras el gran éxito que representó en ingresos durante el año pasado, y la espectacular recaudación mundial que generó la película sobre Broly.

Por ahora se asume que volvería en el mismo horario, pero eso aún se debe confirmar en las próximas semanas con la programación que tendrá el canal de transmisión en Japón. Lo que si es una realidad, es que volveremos a ver la serie desde el capítulo 132, con Broly y Moro como los dos arcos confirmados.

