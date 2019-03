Netflix elimina polémica escena de Bird Box

La película de terror Bird Box, dirigida por Susanne Bier, estrenada en diciembre de 2018 en Netflix ya no cuenta con una de sus escenas, luego que la plataforma de streaming decidiera eliminarla permanentemente.

Esto ocurrió meses después que ciudadanos canadienses de la localidad de Lac-Mégantic, en la provincia de Quebec, reconocieran las imágenes de archivo que se usaron en la película sobre el accidente ferroviario ocurrido en julio de 2013, en donde murieron 43 personas.

A pesar que en un principio Netflix se negó a quitar dichas imágenes el portal The Wrap informó que la plataforma decidió reemplazar el clip.

“Netflix y los cineastas de Bird Box han decidido reemplazar el clip. Lamentamos cualquier dolor causado a la comunidad de Lac-Mégantic”, declararon representantes de la compañía.

La decisión fue celebrada por los familiares de las víctimas y Nathalie Roy, ministra de Cultura y Comunicaciones de Quebec, a través de mensajes en Twitter.

“La medida era esperada por el respeto a las víctimas de esta horrible tragedia, sus familias y toda la comunidad de Lac-Megantic. Este resultado muestra que, al estar unidos y aunar nuestros esfuerzos, todo es posible”, tuiteó Roy.

Ce geste était attendu par respect pour les victimes de cet horrible drame, leurs proches et toute la communauté de #LacMégantic. Ce résultat démontre qu’en étant solidaires et en mettant nos efforts en commun, tout est possible. https://t.co/fxLUzhPkpv#MCC #PolQc #AssNat