Dragon Ball Super: Broly: Director revela que hay 70 minutos de escenas eliminadas

Cuando Dragon Ball Super: Broly anunció su desarrollo y posterior estreno, corría el rumor entre los fans de que uno de los guiones de trabajo tenía más de dos horas, incluso de tres horas de duración.

Pero como vimos en pantalla grande, la película final no se acerca a eso y solo duró 1 hora con 41 minutos. Tras el éxito de la película, su director, Tatsuya Naganimem, conversó con la revista Animage donde aclaró esta información e indicó que existen "70 minutos de escenas eliminadas".

El portal especializado Comicbook toma los tweets traducidos por el usuario de Twitter, Deem939, correspondientes a la entrevista de Tatsuya Naganimem. Aquí, el cineasta comenta que para la película trabajó con los storyboards que le presentó la productora y que todo el proyecto le tomó alrededor de dos meses en ser completado.

Dragon Ball Super: Gogeta vs Broly

De acuerdo con Naganimem, el material que no ingresó a Dragon Ball Super: Broly corresponde en gran parte a la pelea final entre el saiyajin y Gokú. La información que brinda @Deem939 habla además sobre escenas referentes a una pelea entre Raditz y Nappa y otra sobre la infancia del hermano mayor de Kakaroto y Vegeta.

Some of the scenes that got cut were a fight between Nappa and Raditz, a past moment of Vegeta and Raditz childhood, most of the cut scenes were before the battle part.