Game of Thrones: 'Catelyn Stark' reveló la amarga verdad detrás de la Boda Roja

A poco del estreno de la temporada 8 de Game of Thrones, el portal Entertainment Weekly reunió al autor de la historia, George RR Martin, a los showrunners, al director David Nutter, y a los miembros del reparto Richard Madden (Rob Stark), Michelle Fairley (Catelyn Stark ) y Oona Chaplin (Talisa) para conocer sus impresiones finales.

Entre las cosas que conversaron llegó al recuerdo colectivo la escena de la 'Boda roja', secuencia que se presentó en el penúltimo episodio de la tercera temporada de Game of Thrones. Este capítulo es considerado uno de los momentos más impactantes en la historia de la televisión por la forma en que matan brutalmente a los personajes principales antes mencionados.

De acuerdo con la publicación, la producción tomó la decisión de filmar el episodio, “The Rains of Castamere”, de manera cronológica para así ayudar a los actores a construir una tensión previa al asesinato del clan Stark.

El capítulo tardó una semana para ser grabado con éxito al elaborar con detenimiento cada una de las muertes de los Stark. Primero Talia, luego el séquito de Robb, seguido por el propio hijo mayor de Ned Stark hasta el deceso de Catelyn Stark quien había presenciado todo.

Robb Stark revive la 'Boda Roja'

La presión de la escena, la tensión del momento y la crueldad de las muertes hizo que Michelle Fairley, Catelyn Stark, dejara de hablarle a los productores, director y parte del elenco hasta una semana después de los grabado en Game of Thrones.

“Tratamos de llamar a Michelle después. Ella no estaba respondiendo”, reveló D.B. Weiss, director del capítulo. “Una semana después, escribió un correo electrónico diciendo: ‘Lo siento, no he podido hablar con nadie porque he estado tan destrozada'”.